Военный эксперт рассказал о ловушке, которую Россия устроила для ВСУ при отступлении

Военный эксперт Литовкин: войска РФ осознанно отступили, чтобы прикрыть слабые позиции

11 сентября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Российские войска отступили, чтобы акцентировать внимание на слабых позициях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска отступают осознанно, чтобы акцентировать свое внимание на слабых позициях. Данные действия помогут в итоге более эффективно наступать в будущем, чего не ожидают ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что иногда необходимо сделать шаг назад, чтобы затем продвинуться дальше. По словам Литовкина, отступление было нужно для того, чтобы укрепить незащищенные тылы на других территориях. «Мы совершили маневр, потому что мы заняли города, но тылы не были обеспечены, сзади у нас не было резервов. Мы начали их перебрасывать достаточно поздно. Потому что Украина сосредоточила большой ударный кулак в то место, где у нас было тонко. <…> Российским военным пришлось покинуть города под Харьковом и сосредоточиться на Донецком направлении. <…> Cейчас российские войска делают это выборочно и изящно, а именно, хирургическим путем. Если сегодня Россия отступила, то это не значит, что она сделала это навсегда», — пояснил Литовкин, передает Пятый канал. Также он уточнил, что Украине на сегодня помогают рекомендации США и НАТО по мониторингу текущей позиции российских войск. Разведка производится при помощи спутников. Кроме того, по словам военного эксперта, для России такая тактика не нова. Она еще использовалась в годы Великой Отечественной войны, когда Харьков брали три-четыре раза. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В настоящий момент российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской. Однако сейчас российским войскам пришлось отступить. Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска отступают осознанно, чтобы акцентировать свое внимание на слабых позициях. Данные действия помогут в итоге более эффективно наступать в будущем, чего не ожидают ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что иногда необходимо сделать шаг назад, чтобы затем продвинуться дальше. По словам Литовкина, отступление было нужно для того, чтобы укрепить незащищенные тылы на других территориях. «Мы совершили маневр, потому что мы заняли города, но тылы не были обеспечены, сзади у нас не было резервов. Мы начали их перебрасывать достаточно поздно. Потому что Украина сосредоточила большой ударный кулак в то место, где у нас было тонко. <…> Российским военным пришлось покинуть города под Харьковом и сосредоточиться на Донецком направлении. <…> Cейчас российские войска делают это выборочно и изящно, а именно, хирургическим путем. Если сегодня Россия отступила, то это не значит, что она сделала это навсегда», — пояснил Литовкин, передает Пятый канал. Также он уточнил, что Украине на сегодня помогают рекомендации США и НАТО по мониторингу текущей позиции российских войск. Разведка производится при помощи спутников. Кроме того, по словам военного эксперта, для России такая тактика не нова. Она еще использовалась в годы Великой Отечественной войны, когда Харьков брали три-четыре раза. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В настоящий момент российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской. Однако сейчас российским войскам пришлось отступить. Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР).