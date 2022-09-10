Российские войска отступили от Балаклеи

Войска РФ переброшены на территорию ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Изюмско-Балаклейская группировка войск РФ за три дня была свернута. Она переброшена на территорию ДНР», — говорится в сообщении Минобороны.
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