Российские войска отступили от Балаклеи

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Войска РФ переброшены на территорию ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Изюмско-Балаклейская группировка войск РФ за три дня была свернута. Она переброшена на территорию ДНР», — говорится в сообщении Минобороны.

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Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Изюмско-Балаклейская группировка войск РФ за три дня была свернута. Она переброшена на территорию ДНР», — говорится в сообщении Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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