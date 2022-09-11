11 сентября 2022

На Украине остановилось метро и загорелись троллейбусы из-за перебоев со светом

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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель
Жители Харькова передвигаются по тоннелям метро из-за пропавшего электричества (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харькове остановилось метро, а в Полтаве загорелся троллейбус из-за перебоев с электроэнергией в результате ракетного удара. Очевидцы публикуют видео из тоннелей метро.

«Удар по инфраструктурному объекту Харькова. Вследствие удара — во многих районах города пропал свет», — написал в своем telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов. Очевидцы публикуют видео из харьковского метро, утверждая, что вынуждены двигаться по тоннелям пешком.

В Полтаве на ходу загораются троллейбусы из-за перепадов напряжения, пишет telegram-канал Mash. Также сообщается об отмене поездов в Полтаву, Харьков и Сумы.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ряде регионов пропало электричество после серии ракетных ударов.

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В Харькове остановилось метро, а в Полтаве загорелся троллейбус из-за перебоев с электроэнергией в результате ракетного удара. Очевидцы публикуют видео из тоннелей метро. «Удар по инфраструктурному объекту Харькова. Вследствие удара — во многих районах города пропал свет», — написал в своем telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов. Очевидцы публикуют видео из харьковского метро, утверждая, что вынуждены двигаться по тоннелям пешком. В Полтаве на ходу загораются троллейбусы из-за перепадов напряжения, пишет telegram-канал Mash. Также сообщается об отмене поездов в Полтаву, Харьков и Сумы. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ряде регионов пропало электричество после серии ракетных ударов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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