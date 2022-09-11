11 сентября 2022

Зеленский: на Украине пропало электричество после серии ракетных ударов

Зеленский заявил, что ряд регионов Украины лишился света после серии ракетных ударов
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, саммит, флаг украины, зеленский владимир
На Украине пропал свет после серии ракетных ударов, сообщил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После серии ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях пропало электричество. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в соцсетях.

«Полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично — Запорожская, Днепропетровская, Сумская», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ). Эту же информацию сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

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После серии ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях пропало электричество. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в соцсетях. «Полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично — Запорожская, Днепропетровская, Сумская», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ). Эту же информацию сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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