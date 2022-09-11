Зеленский: на Украине пропало электричество после серии ракетных ударов

Зеленский заявил, что ряд регионов Украины лишился света после серии ракетных ударов

12 сентября 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

На Украине пропал свет после серии ракетных ударов, сообщил Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После серии ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях пропало электричество. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в соцсетях. «Полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично — Запорожская, Днепропетровская, Сумская», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ). Эту же информацию сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

После серии ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях пропало электричество. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в соцсетях. «Полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично — Запорожская, Днепропетровская, Сумская», — написал Владимир Зеленский в Twitter (заблокирован в РФ). Эту же информацию сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Медведев пообещал, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.