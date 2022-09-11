11 сентября 2022

В Перми ребенка вакцинировали без ведома родителей

В Перми ребенку поставили прививку не предупредив родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку поставили вакцину АКДС Фото:

В Перми ребенку поставили прививку, не предупредив о вакцинации маму. Возмущенная пермячка считает, что таким образом были нарушены ее права. Подробности инцидента, произошедшего в детском саду, Елена (имя изменено) рассказала URA.RU.

«Я подписывала согласие на вакцинацию ребенка АКДС еще 8 августа, но в этот день прививки решили отменить. О том, что ребенка в детском саду № 291 вакцинировали, я узнала вечером 4 сентября, когда забрала его из детсада. Дело в том, что в тот день моему ребенку нельзя было ставить прививку, он как раз переболел, тем более аллергик, нужна примедикация. Утром тоже не предупредили о прививках», — рассказала Елена.

По словам женщины, когда она сказала медработнику о том, что подделана дата и так делать нельзя, медик ответила, что у других ребят все прошло хорошо. Также Елена возмущена тем, что медработник детского сада сказала ей, что хотела позвонить и узнать о самочувствии ребенка после вакцинации, но у нее были проблемы. В пресс-службе краевого минздрава URA.RU сообщили, что узнают подробности случившегося и прокомментируют ситуацию в ближайшее время.

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В Перми ребенку поставили прививку, не предупредив о вакцинации маму. Возмущенная пермячка считает, что таким образом были нарушены ее права. Подробности инцидента, произошедшего в детском саду, Елена (имя изменено) рассказала URA.RU. «Я подписывала согласие на вакцинацию ребенка АКДС еще 8 августа, но в этот день прививки решили отменить. О том, что ребенка в детском саду № 291 вакцинировали, я узнала вечером 4 сентября, когда забрала его из детсада. Дело в том, что в тот день моему ребенку нельзя было ставить прививку, он как раз переболел, тем более аллергик, нужна примедикация. Утром тоже не предупредили о прививках», — рассказала Елена. По словам женщины, когда она сказала медработнику о том, что подделана дата и так делать нельзя, медик ответила, что у других ребят все прошло хорошо. Также Елена возмущена тем, что медработник детского сада сказала ей, что хотела позвонить и узнать о самочувствии ребенка после вакцинации, но у нее были проблемы. В пресс-службе краевого минздрава URA.RU сообщили, что узнают подробности случившегося и прокомментируют ситуацию в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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