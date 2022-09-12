Прокуратура привлекла к ответственности мэра пермского города

Прокуратура привлекла к ответственности мэра Чусового за невыполнение требований
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Мэрия не выполнила законные требования прокуратуры Фото:

Прокуратура привлекла к административной ответственности главу Чусового (Пермский край) Сергея Белова. Орган в ходе проверки выявил, что мэрия не предоставила, положенное по закону, жилье местному жителю. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по Пермскому краю.

«Установлено, что орган местного самоуправления не исполнил обязанность по предоставлению жилого помещения гражданину, проживающему в аварийном жилье и на условиях социального найма. Несмотря на внесенное прокуратурой представление, чиновники мер к устранению нарушений не приняли. Вышеуказанные факты послужили основанием для возбуждения в отношении главы муниципалитета дела об административном правонарушении», — говорится на сайте.

Дело в отношении мэра было возбуждено по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора). Чусовской городской суд признал главу округа виновным и назначил штраф в 2 тыс. рублей. Решение суда пока в законную силу не вступило.

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Прокуратура привлекла к административной ответственности главу Чусового (Пермский край) Сергея Белова. Орган в ходе проверки выявил, что мэрия не предоставила, положенное по закону, жилье местному жителю. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по Пермскому краю. «Установлено, что орган местного самоуправления не исполнил обязанность по предоставлению жилого помещения гражданину, проживающему в аварийном жилье и на условиях социального найма. Несмотря на внесенное прокуратурой представление, чиновники мер к устранению нарушений не приняли. Вышеуказанные факты послужили основанием для возбуждения в отношении главы муниципалитета дела об административном правонарушении», — говорится на сайте. Дело в отношении мэра было возбуждено по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора). Чусовской городской суд признал главу округа виновным и назначил штраф в 2 тыс. рублей. Решение суда пока в законную силу не вступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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