Франция продолжит выдавать визы россиянам, но изменит условия

12 сентября 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Франция будет выдавать россиянам краткосрочные визы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но при этом увеличит визовый сбор, а также изменит сроки рассмотрения запросов. Об этом сообщается в telegram-канале французского посольства в РФ. «Совет Европейского Союза принял решение полностью приостановить выполнение договора по упрощенной выдачe виз для граждан ЕС и РФ с 12 сентября 2022 года. Франция продолжит выдавать краткосрочные визы», — говорится в сообщении. В посольстве отметили, что условия получения краткосрочных виз изменяются. Так, визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Кроме того, рассмотрение запроса на визу может занимать до 45 дней. Желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия». Также отмечается, что данное решение не касается долгосрочных виз. Страны Евросоюза приняли решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией в рамках санкционного давления после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту территорий и жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства также отмечал, что санкции Запада направлены не только против руководства страны, но и против каждого россиянина.

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но при этом увеличит визовый сбор, а также изменит сроки рассмотрения запросов. Об этом сообщается в telegram-канале французского посольства в РФ. «Совет Европейского Союза принял решение полностью приостановить выполнение договора по упрощенной выдачe виз для граждан ЕС и РФ с 12 сентября 2022 года. Франция продолжит выдавать краткосрочные визы», — говорится в сообщении. В посольстве отметили, что условия получения краткосрочных виз изменяются. Так, визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Кроме того, рассмотрение запроса на визу может занимать до 45 дней. Желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия». Также отмечается, что данное решение не касается долгосрочных виз. Страны Евросоюза приняли решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией в рамках санкционного давления после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту территорий и жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства также отмечал, что санкции Запада направлены не только против руководства страны, но и против каждого россиянина.