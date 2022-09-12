На ректора университета в Херсоне совершено покушение

13 сентября 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

В доме Томилиной произошел взрыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину совершено покушение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на своего корреспондента. «В ее доме произошел взрыв, в результате чего женщина получила ранение <…> Ректор была доставлена в реанимацию, ее жизни ничего не угрожает», — передает издание. Также сообщается о погибшем в результате взрыва мужчине. Предположительно, это был сосед Томилиной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией. Местные чиновники неоднократно сообщали об угрозах со стороны Киева. Это произошло, в частности, с заместителем главы ВГА Херсона Кириллом Стремоусовым и его семьей. В конце августа на территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина.

На ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину совершено покушение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на своего корреспондента. «В ее доме произошел взрыв, в результате чего женщина получила ранение <…> Ректор была доставлена в реанимацию, ее жизни ничего не угрожает», — передает издание. Также сообщается о погибшем в результате взрыва мужчине. Предположительно, это был сосед Томилиной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией. Местные чиновники неоднократно сообщали об угрозах со стороны Киева. Это произошло, в частности, с заместителем главы ВГА Херсона Кириллом Стремоусовым и его семьей. В конце августа на территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина.