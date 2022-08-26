Замглавы Херсона и его семье поступают угрозы со стороны Украины

Кирилл Стремоусов рассказал об угрозах, которые поступают ему и его семье Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместителю главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона Кириллу Стремоусову и его семье поступают угрозы со стороны Украины. Об этом он сам написал в своем telegram-канале.

«Всем тем, кто мне пишет угрозы, рассказывает про покушение и убийство меня и моей семьи, помните: убийство всех членов моей семьи не остановит развитие России и не вернет освобожденные территории в руки продажных нацистов», — написал Стремоусов. Он уточнил, что Херсон потихоньку возвращается к мирной жизни, где честь и достоинство гражданина Российской Федерации, является приоритетным направлением государственной власти. Кроме того, он пояснил, что в настоящий момент Херсон находится под личным контролем президента РФ.

Ранее в Херсоне спрогнозировали итоги референдума о присоединении к РФ. Жители Херсонской области покажут «хороший результат».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией.