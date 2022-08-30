В Херсоне взорвали автомобиль майора, в котором была его семья

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© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, сву, мина, разминирование, взрывное устройство, бомба
При попытке теракта было использовано радиоуправляемое СВУ Фото:

На территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина. Об этом сообщил источник в силовых структурах Херсонской области.

«Сегодня утром на территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина. В автомобиле находились сам сотрудник полиции, его жена и несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, взрыв радиоуправляемого СВУ, начиненного рубленными гвоздями, произошел в районе Паровозного переулка», — сообщил собеседник URA.RU.

В результате покушения автомобиль сотрудника получил различные повреждения. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Проводится расследование.

Ранее в Херсонской области было совершено убийство заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Инцидент произошел 28 августа. Тело Ковалева с огнестрельным ранением нашла мать чиновника, передает MK.RU.

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На территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина. Об этом сообщил источник в силовых структурах Херсонской области. «Сегодня утром на территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина. В автомобиле находились сам сотрудник полиции, его жена и несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, взрыв радиоуправляемого СВУ, начиненного рубленными гвоздями, произошел в районе Паровозного переулка», — сообщил собеседник URA.RU. В результате покушения автомобиль сотрудника получил различные повреждения. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Проводится расследование. Ранее в Херсонской области было совершено убийство заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Инцидент произошел 28 августа. Тело Ковалева с огнестрельным ранением нашла мать чиновника, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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