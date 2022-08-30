В Херсоне взорвали автомобиль майора, в котором была его семья

При попытке теракта было использовано радиоуправляемое СВУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина. Об этом сообщил источник в силовых структурах Херсонской области.

«Сегодня утром на территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина. В автомобиле находились сам сотрудник полиции, его жена и несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, взрыв радиоуправляемого СВУ, начиненного рубленными гвоздями, произошел в районе Паровозного переулка», — сообщил собеседник URA.RU.