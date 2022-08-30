В Херсоне взорвали автомобиль майора, в котором была его семья

На территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина. Об этом сообщил источник в силовых структурах Херсонской области.
«Сегодня утром на территории Херсонской области был подорван автомобиль начальника дежурной части ГИБДД, майора Снешина. В автомобиле находились сам сотрудник полиции, его жена и несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, взрыв радиоуправляемого СВУ, начиненного рубленными гвоздями, произошел в районе Паровозного переулка», — сообщил собеседник URA.RU.
В результате покушения автомобиль сотрудника получил различные повреждения. Пострадавших, по предварительной информации, нет. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Проводится расследование.
Ранее в Херсонской области было совершено убийство заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Инцидент произошел 28 августа. Тело Ковалева с огнестрельным ранением нашла мать чиновника, передает
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