РИАН: Армения экстренно обратилась к России за помощью

В ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана обстреляли города Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Армении уже обратились к России, Организации договора о коллективной безопасности и Совбезу ООН из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в одном из выпусков общественного телевидения Армении.

«Из кабмина сообщили, что в связи с обострением конфликта правительство уже обратилось к РФ, в Совет безопасности ООН и ОДКБ», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА «Новости».