РИАН: Армения экстренно обратилась к России за помощью

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах
В ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана обстреляли города Армении Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Армении уже обратились к России, Организации договора о коллективной безопасности и Совбезу ООН из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в одном из выпусков общественного телевидения Армении.

«Из кабмина сообщили, что в связи с обострением конфликта правительство уже обратилось к РФ, в Совет безопасности ООН и ОДКБ», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА «Новости».

Ранее о том, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы, сообщило Минобороны страны. По версии ведомства, подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий, пишет Life. Азербайджанская сторона также использует беспилотники. По информации MK.RU, они также применяют против Армении барражирующие боеприпасы IAI Harop производства Израиля.

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Власти Армении уже обратились к России, Организации договора о коллективной безопасности и Совбезу ООН из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в одном из выпусков общественного телевидения Армении. «Из кабмина сообщили, что в связи с обострением конфликта правительство уже обратилось к РФ, в Совет безопасности ООН и ОДКБ», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА «Новости». Ранее о том, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы, сообщило Минобороны страны. По версии ведомства, подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий, пишет Life. Азербайджанская сторона также использует беспилотники. По информации MK.RU, они также применяют против Армении барражирующие боеприпасы IAI Harop производства Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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