12 сентября 2022

Азербайджан атаковал Армению с воздуха

Минобороны Армении: Азербайджан обстреливает территорию страны из артиллерии
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Ереван и дорога до Гориса. Армения
Территории Армении близ границы подверглись обстрелам азербайджанскими ВС Фото:

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает Минобороны Армении.

«Подразделения ВС Азербайджана с 00:05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

Отношения между странами обострились в 2021 году. Ранее сообщалось о том, что азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию. В Кремле призывали стороны к миру.

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Вооруженные силы Азербайджана обстреливают города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает Минобороны Армении. «Подразделения ВС Азербайджана с 00:05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства. Отношения между странами обострились в 2021 году. Ранее сообщалось о том, что азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию. В Кремле призывали стороны к миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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