Азербайджан атаковал Армению с воздуха

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает Минобороны Армении.
«Подразделения ВС Азербайджана с 00:05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Отношения между странами обострились в 2021 году. Ранее сообщалось о том, что азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию. В Кремле призывали стороны к миру.
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