12 сентября 2022

УФАС уличило курганское МФЦ в нарушении правил госзакупок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, многофункциональный центр, мфц
Представители МФЦ пытались обжаловать решение УФАС в суде Фото:

В Курганской области представители Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг неправильно провели аукцион по закупке принтера, так как необоснованно допустили к участию в конкурсе одного из участников. Данная информация размещена на сайте областного УФАС.

«Аукционная комиссия заказчика Государственного бюджетного учреждения „Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг“ необоснованно допустила участника аукциона. <…> Не согласившись с решением Курганского УФАС России, казенное учреждение обратилось в Арбитражный суд Курганской области, но суд поддержал позицию антимонопольного органа», — указано в сообщении.

Представители МФЦ хотели приобрести 12 многофункциональных устройств с необходимыми характеристиками печати. Во время проверки выяснилось, что заявка одного из участников аукциона не соответствовала требованиям Закона о контрактной системе, так как не было понятно, сможет ли он поставить необходимый товар. ГБУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» и «МФЦ» получили от УФАС предписание об устранении выявленного нарушения.

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В Курганской области представители Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг неправильно провели аукцион по закупке принтера, так как необоснованно допустили к участию в конкурсе одного из участников. Данная информация размещена на сайте областного УФАС. «Аукционная комиссия заказчика Государственного бюджетного учреждения „Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг“ необоснованно допустила участника аукциона. <…> Не согласившись с решением Курганского УФАС России, казенное учреждение обратилось в Арбитражный суд Курганской области, но суд поддержал позицию антимонопольного органа», — указано в сообщении. Представители МФЦ хотели приобрести 12 многофункциональных устройств с необходимыми характеристиками печати. Во время проверки выяснилось, что заявка одного из участников аукциона не соответствовала требованиям Закона о контрактной системе, так как не было понятно, сможет ли он поставить необходимый товар. ГБУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» и «МФЦ» получили от УФАС предписание об устранении выявленного нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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