УФАС уличило курганское МФЦ в нарушении правил госзакупок

Представители МФЦ пытались обжаловать решение УФАС в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг неправильно провели аукцион по закупке принтера, так как необоснованно допустили к участию в конкурсе одного из участников. Данная информация размещена на сайте областного УФАС.

«Аукционная комиссия заказчика Государственного бюджетного учреждения „Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг“ необоснованно допустила участника аукциона. <…> Не согласившись с решением Курганского УФАС России, казенное учреждение обратилось в Арбитражный суд Курганской области, но суд поддержал позицию антимонопольного органа», — указано в сообщении.

Представители МФЦ хотели приобрести 12 многофункциональных устройств с необходимыми характеристиками печати. Во время проверки выяснилось, что заявка одного из участников аукциона не соответствовала требованиям Закона о контрактной системе, так как не было понятно, сможет ли он поставить необходимый товар. ГБУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» и «МФЦ» получили от УФАС предписание об устранении выявленного нарушения.