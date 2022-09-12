Студент ПГУ из Ирака, в которого стрелял Бекмансуров, пришел в суд

Уроженец Ирака Абдулла Обаид, обучающийся на 4 курсе химического факультета Пермского госуниверситета, дал показания в суде по делу о нападении на вуз. Во время атаки он пытался оказать помощь пострадавшей девушке, но в итоге сам получил огнестрельное ранение, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«У фонтана, на территории университета, я увидел девушку, которой требовалась помощь. Я подошел к ней, чтобы помочь. В этот момент увидел, что ко мне приблизился подсудимый [Тимур Бекмансуров]. Я просто не успел убежать, как этот человек в меня выстрелил, попав в живот. Получив ранение, я пытался отползти как можно дальше от фонтана, чтобы спрятаться от нападавшего», — рассказал пострадавший.
Первую помощь раненному студенту оказала медсестра университета. После случившегося он проходил длительное лечение.
Уголовное дело о нападении на Пермский госуниверситет рассматривается в Пермском краевом суде. На скамье подсудимых — бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. По версии следствия, 20 сентября 2021 года подсудимый открыл стрельбу на территории кампуса, в результате которой погибли шесть человек, десятки были ранены и получили различные травмы. Свою вину в произошедшем Бекмансуров признал полностью.
Абдулла Обаид в деталях вспомнил события, произошедшие на территории ПГНИУ 20 сентября 2021 года
Фото: Максим Анфалов
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Уроженец Ирака Абдулла Обаид, обучающийся на 4 курсе химического факультета Пермского госуниверситета, дал показания в суде по делу о нападении на вуз. Во время атаки он пытался оказать помощь пострадавшей девушке, но в итоге сам получил огнестрельное ранение, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «У фонтана, на территории университета, я увидел девушку, которой требовалась помощь. Я подошел к ней, чтобы помочь. В этот момент увидел, что ко мне приблизился подсудимый [Тимур Бекмансуров]. Я просто не успел убежать, как этот человек в меня выстрелил, попав в живот. Получив ранение, я пытался отползти как можно дальше от фонтана, чтобы спрятаться от нападавшего», — рассказал пострадавший. Первую помощь раненному студенту оказала медсестра университета. После случившегося он проходил длительное лечение. Уголовное дело о нападении на Пермский госуниверситет рассматривается в Пермском краевом суде. На скамье подсудимых — бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. По версии следствия, 20 сентября 2021 года подсудимый открыл стрельбу на территории кампуса, в результате которой погибли шесть человек, десятки были ранены и получили различные травмы. Свою вину в произошедшем Бекмансуров признал полностью.