Студент ПГУ из Ирака, в которого стрелял Бекмансуров, пришел в суд

Студент из Ирака, раненый в ходе атаки на Пермский госуниверситет, дал показания в суде

13 сентября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Пермском краевом суде заслушали показания студентов-иностранцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Уроженец Ирака Абдулла Обаид, обучающийся на 4 курсе химического факультета Пермского госуниверситета, дал показания в суде по делу о нападении на вуз. Во время атаки он пытался оказать помощь пострадавшей девушке, но в итоге сам получил огнестрельное ранение, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «У фонтана, на территории университета, я увидел девушку, которой требовалась помощь. Я подошел к ней, чтобы помочь. В этот момент увидел, что ко мне приблизился подсудимый [Тимур Бекмансуров]. Я просто не успел убежать, как этот человек в меня выстрелил, попав в живот. Получив ранение, я пытался отползти как можно дальше от фонтана, чтобы спрятаться от нападавшего», — рассказал пострадавший. Первую помощь раненному студенту оказала медсестра университета. После случившегося он проходил длительное лечение. Уголовное дело о нападении на Пермский госуниверситет рассматривается в Пермском краевом суде. На скамье подсудимых — бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. По версии следствия, 20 сентября 2021 года подсудимый открыл стрельбу на территории кампуса, в результате которой погибли шесть человек, десятки были ранены и получили различные травмы. Свою вину в произошедшем Бекмансуров признал полностью. Абдулла Обаид в деталях вспомнил события, произошедшие на территории ПГНИУ 20 сентября 2021 года Фото: Максим Анфалов

Уроженец Ирака Абдулла Обаид, обучающийся на 4 курсе химического факультета Пермского госуниверситета, дал показания в суде по делу о нападении на вуз. Во время атаки он пытался оказать помощь пострадавшей девушке, но в итоге сам получил огнестрельное ранение, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «У фонтана, на территории университета, я увидел девушку, которой требовалась помощь. Я подошел к ней, чтобы помочь. В этот момент увидел, что ко мне приблизился подсудимый [Тимур Бекмансуров]. Я просто не успел убежать, как этот человек в меня выстрелил, попав в живот. Получив ранение, я пытался отползти как можно дальше от фонтана, чтобы спрятаться от нападавшего», — рассказал пострадавший. Первую помощь раненному студенту оказала медсестра университета. После случившегося он проходил длительное лечение. Уголовное дело о нападении на Пермский госуниверситет рассматривается в Пермском краевом суде. На скамье подсудимых — бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. По версии следствия, 20 сентября 2021 года подсудимый открыл стрельбу на территории кампуса, в результате которой погибли шесть человек, десятки были ранены и получили различные травмы. Свою вину в произошедшем Бекмансуров признал полностью.