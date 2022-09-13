Лаврову выдали американскую визу

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Глава МИД Сергей Лавров примет очное участие в заседании Генассамблеи ООН в США Фото:

Глава МИД Сергей Лавров и сопровождающие лица примут очное участие в заседании Генассамблеи ООН в США. Они получили американские визы. Об этом Осторожно Media сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

«Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН», — заявила Захарова.

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Глава МИД Сергей Лавров и сопровождающие лица примут очное участие в заседании Генассамблеи ООН в США. Они получили американские визы. Об этом Осторожно Media сообщила представитель ведомства Мария Захарова. «Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН», — заявила Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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