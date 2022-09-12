Имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов принял участие в юбилее Медной мечети имени Исмагила Аль-Бухари (Верхняя Пышма Свердловской области), построенной на средства компании уральского олигарха Андрея Козицына (УГМК). В рамках мероприятия курганскому имаму вручили памятный диплом за сохранение ислама на Урале, а также наградили медалью в честь 20-летия мечети. Об этом сообщается на странице курганской мечети в соцсети «ВКонтакте».
«Имам Алишер Расулов принял участие в юбилее Медной мечети имени имама Исмагила Аль-Бухари в городе Верхняя Пышма. Нашему имаму вручили памятный диплом „За большой вклад в дело укрепления мира и согласия в обществе, сохранение и развитие Ислама на Урале“ и памятную медаль в честь 20-летия местной религиозной организации мусульман», — говорится в сообщении.
В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства Свердловской области, Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Духовного управления мусульман (ДУМ) России, генконсулы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также религиозные деятели и общественники. «Глава Верхней Пышмы Иван Соломин выразил благодарность имаму Свердловской области Артуру-хазрату Мухутдинову за многолетнее сотрудничество и его вклад в укрепление межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений. Представители УГМК и АО „Уралэлектромедь“ выступили с поздравлением от имени Андрея Козицына и вручили подарки — денежные сертификаты на развитие мечети», — указано на странице курганской мечети.
Имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов принял участие в юбилее Медной мечети в городе Верхняя Пышма
Фото: страница Курганской соборной мечети в соцсети «ВКонтакте»
Курганскому имаму вручили памятный диплом за сохранение ислама на Урале и наградили медалью в честь 20-летия Медной мечети
Фото: страница Курганской соборной мечети в соцсети «ВКонтакте»
Медная Мечеть имени имама Исмагила Аль-Бухари была построена на средства компании УГМК
Фото: страница Курганской соборной мечети в соцсети «ВКонтакте»
В торжестве также приняли участие представители Свердловской области, представители компании УГМК, ДУМ РФ, генконсулы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Фото: страница Курганской соборной мечети в соцсети «ВКонтакте»
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Имам Курганской соборной мечети Алишер Расулов принял участие в юбилее Медной мечети имени Исмагила Аль-Бухари (Верхняя Пышма Свердловской области), построенной на средства компании уральского олигарха Андрея Козицына (УГМК). В рамках мероприятия курганскому имаму вручили памятный диплом за сохранение ислама на Урале, а также наградили медалью в честь 20-летия мечети. Об этом сообщается на странице курганской мечети в соцсети «ВКонтакте». «Имам Алишер Расулов принял участие в юбилее Медной мечети имени имама Исмагила Аль-Бухари в городе Верхняя Пышма. Нашему имаму вручили памятный диплом „За большой вклад в дело укрепления мира и согласия в обществе, сохранение и развитие Ислама на Урале“ и памятную медаль в честь 20-летия местной религиозной организации мусульман», — говорится в сообщении. В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства Свердловской области, Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Духовного управления мусульман (ДУМ) России, генконсулы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также религиозные деятели и общественники. «Глава Верхней Пышмы Иван Соломин выразил благодарность имаму Свердловской области Артуру-хазрату Мухутдинову за многолетнее сотрудничество и его вклад в укрепление межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений. Представители УГМК и АО „Уралэлектромедь“ выступили с поздравлением от имени Андрея Козицына и вручили подарки — денежные сертификаты на развитие мечети», — указано на странице курганской мечети.