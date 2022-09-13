В Турции потребовали вернуть Нагорный Карабах Азербайджану

13 сентября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Турции заявили, что мир в регионе наступит при сохранении территориальной целостности Азербайджана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Турции считают, что мира в Нагорном Карабахе можно достигнуть только благодаря сохранению целостности территории Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджипа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. «Беспокойство вызывают столкновения на границе Азербайджана и Армении. Пока продолжаются переговоры, Армения должна воздерживаться от провокационных позиций», — написал в соцсетях Калын. Он отметил, что мир и стабильность могут быть достигнуты только на основе территориальной целостности и законных прав Азербайджана. Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Позже Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь, сообщает телеканал 360. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими. Во время конфликта было несколько «горячих фаз». В сентябре Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном и попросила у России помощи в урегулировании конфликта.

В Турции считают, что мира в Нагорном Карабахе можно достигнуть только благодаря сохранению целостности территории Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджипа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. «Беспокойство вызывают столкновения на границе Азербайджана и Армении. Пока продолжаются переговоры, Армения должна воздерживаться от провокационных позиций», — написал в соцсетях Калын. Он отметил, что мир и стабильность могут быть достигнуты только на основе территориальной целостности и законных прав Азербайджана. Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать города Армении, расположенные близ армяно-азербайджанской границы. Позже Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь, сообщает телеканал 360. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала территория Нагорного Карабаха. Каждая из сторон считает эти земли своими. Во время конфликта было несколько «горячих фаз». В сентябре Армения сообщила о жертвах при обстрелах на границе с Азербайджаном и попросила у России помощи в урегулировании конфликта.