В Челябинске откроется ресторан с собственной сыроварней

13 сентября 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Ресторан с сырным производством заработает в октябре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске готовится к открытию ресторан, где будет работать собственная сыроварня. Заведение начнет работу в октябре, но заявки на бронирование столиков уже принимаются. «Официальное открытие в начале октября. Вас ждет ужин: спешл-сет от шеф-повара, воркшоп по приготовлению спагетти, винное сопровождение, велкам-беллини, DJ-сет», — гласит анонс открытия ресторана «Итальянка» на сайте заведения. В меню — молодые сыры, например, «сливочная» моцарелла и страчателла, «деревенский сыр» (зерненый творог), «выдержанный» сыр качотта. Также анонсированы другие блюда итальянской кухни: пицца, паста-фреска и другие. Над заведением высокой кухни поработал дизайнер. Барная станция будет содержать интегрированную десертную витрину, открытая кухня «призвана радовать глаз дровяной печью». Дата открытия ресторана уже переносилась. Первоначально паблик ресторана в соцсетях объявлял о старте в сентябре. Точный день открытия пока не сообщается.

В Челябинске готовится к открытию ресторан, где будет работать собственная сыроварня. Заведение начнет работу в октябре, но заявки на бронирование столиков уже принимаются. «Официальное открытие в начале октября. Вас ждет ужин: спешл-сет от шеф-повара, воркшоп по приготовлению спагетти, винное сопровождение, велкам-беллини, DJ-сет», — гласит анонс открытия ресторана «Итальянка» на сайте заведения. В меню — молодые сыры, например, «сливочная» моцарелла и страчателла, «деревенский сыр» (зерненый творог), «выдержанный» сыр качотта. Также анонсированы другие блюда итальянской кухни: пицца, паста-фреска и другие. Над заведением высокой кухни поработал дизайнер. Барная станция будет содержать интегрированную десертную витрину, открытая кухня «призвана радовать глаз дровяной печью». Дата открытия ресторана уже переносилась. Первоначально паблик ресторана в соцсетях объявлял о старте в сентябре. Точный день открытия пока не сообщается.