12 сентября 2022

В Челябинске откроется ресторан с собственной сыроварней

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по частной сыроварне
Ресторан с сырным производством заработает в октябре Фото:

В Челябинске готовится к открытию ресторан, где будет работать собственная сыроварня. Заведение начнет работу в октябре, но заявки на бронирование столиков уже принимаются.

«Официальное открытие в начале октября. Вас ждет ужин: спешл-сет от шеф-повара, воркшоп по приготовлению спагетти, винное сопровождение, велкам-беллини, DJ-сет», — гласит анонс открытия ресторана «Итальянка» на сайте заведения.

В меню — молодые сыры, например, «сливочная» моцарелла и страчателла, «деревенский сыр» (зерненый творог), «выдержанный» сыр качотта. Также анонсированы другие блюда итальянской кухни: пицца, паста-фреска и другие.

Над заведением высокой кухни поработал дизайнер. Барная станция будет содержать интегрированную десертную витрину, открытая кухня «призвана радовать глаз дровяной печью».

Дата открытия ресторана уже переносилась. Первоначально паблик ресторана в соцсетях объявлял о старте в сентябре. Точный день открытия пока не сообщается.

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В Челябинске готовится к открытию ресторан, где будет работать собственная сыроварня. Заведение начнет работу в октябре, но заявки на бронирование столиков уже принимаются. «Официальное открытие в начале октября. Вас ждет ужин: спешл-сет от шеф-повара, воркшоп по приготовлению спагетти, винное сопровождение, велкам-беллини, DJ-сет», — гласит анонс открытия ресторана «Итальянка» на сайте заведения. В меню — молодые сыры, например, «сливочная» моцарелла и страчателла, «деревенский сыр» (зерненый творог), «выдержанный» сыр качотта. Также анонсированы другие блюда итальянской кухни: пицца, паста-фреска и другие. Над заведением высокой кухни поработал дизайнер. Барная станция будет содержать интегрированную десертную витрину, открытая кухня «призвана радовать глаз дровяной печью». Дата открытия ресторана уже переносилась. Первоначально паблик ресторана в соцсетях объявлял о старте в сентябре. Точный день открытия пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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