Почти половина домов Шадринска не получит отопление вовремя

13 сентября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

В городе готовы включить отопление только в 60% домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) 40% домов не готовы к началу отопительного сезона. Об этом сообщили представители ООО «Шадринские тепловые сети». «Отопительный сезон начнется только для 336 домов Шадринска. 60% многоквартирных домов Шадринска готовы к началу отопительного сезона и получат отопление в срок», — объяснили представители компании в своей группе соцсети «ВКонтакте». В компании рассказали, что в 336 домах прошли гидравлические испытания и общая промывка системы отопления. В дома, систему которых не проверили на прочность, по закону не могут подать тепло. Это связано с тем, что там высока вероятность возникновения протечек и аварий, из-за которых могут пострадать люди и их имущество. Внутридомовую систему отопления дома к зиме должны подготовить обслуживающая организация или его жители, если там нет такой компании. Представители компании отметили, что ни одна обслуживающая организация Шадринска не производит промывку каждого стояка в системе отопления по отдельности. Они, по данным компании, делают только общую промывку, которая делается для «галочки», чтобы получить акт о готовности. В компании добавили, что промывка каждого стояка эффективнее, но стоит дороже и является только рекомендованной, а не обязательной. «Поэтому абсолютно во всех домах города внутридомовые системы отопления частично забиты отложениями и ржавчиной. Конечно, по этой причине зимой опять у многих будут проблемы с теплом», — отметили в компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске (Курганская область) 40% домов не готовы к началу отопительного сезона. Об этом сообщили представители ООО «Шадринские тепловые сети». «Отопительный сезон начнется только для 336 домов Шадринска. 60% многоквартирных домов Шадринска готовы к началу отопительного сезона и получат отопление в срок», — объяснили представители компании в своей группе соцсети «ВКонтакте». В компании рассказали, что в 336 домах прошли гидравлические испытания и общая промывка системы отопления. В дома, систему которых не проверили на прочность, по закону не могут подать тепло. Это связано с тем, что там высока вероятность возникновения протечек и аварий, из-за которых могут пострадать люди и их имущество. Внутридомовую систему отопления дома к зиме должны подготовить обслуживающая организация или его жители, если там нет такой компании. Представители компании отметили, что ни одна обслуживающая организация Шадринска не производит промывку каждого стояка в системе отопления по отдельности. Они, по данным компании, делают только общую промывку, которая делается для «галочки», чтобы получить акт о готовности. В компании добавили, что промывка каждого стояка эффективнее, но стоит дороже и является только рекомендованной, а не обязательной. «Поэтому абсолютно во всех домах города внутридомовые системы отопления частично забиты отложениями и ржавчиной. Конечно, по этой причине зимой опять у многих будут проблемы с теплом», — отметили в компании.