Мэрия Кургана накопила пени за капремонт почти на 2 млн рублей

Администрация Кургана не платила взносы по капремонту, за это ей грозят пени почти в два млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональный фонд капремонта подал в суд на мэрию Курган. В иске указаны требования — заплатить пени почти на два млн рублей за долги по взносам за капитальный ремонт. Соответствующая информация об иске представлена в открытых судебных данных.

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области подал в суд на департамент финансов и имущества администрации Кургана. Требование — взыскать пени более 1,8 млн рублей, а также возместить расходы на госпошлину в размере 32 тысяч рублей», — указано в документе. Судебное разбирательство состоится 4 октября.

В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU прокомментировали судебный процесс: «Организация взыскивает в судебном порядке пени за взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Дело находится в стадии рассмотрения». В приемной регфонда URA.RU попросили направить официальный запрос. Редакция отправила обращение в организацию, на момент публикации ответ не поступил.

В соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно или не полностью уплатившие взносы на капремонт, должны заплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ. По данным сайта курганского регфонда, на размер пени влияет количество дней просрочки, невыплаченная в срок сумма, ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на день фактической оплаты.

Ранее URA.RU писало, что с января 2022 года тариф на капремонт в Курганской области увеличился с 6,97 до 9,45 рубля за квадратный метр. Причины повышения тарифа — инфляция и удорожание стройматериалов.