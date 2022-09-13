Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин будут вместе противостоять США

Скорая встреча лидеров России и Китая сигнализирует о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин будут вместе противостоять США. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ожидается, что на этой неделе Си и Путин проведут первую личную беседу после начала спецоперации России на Украине. Это покажет, что Пекин считает эти отношения критически важными для противодействия США», — говорится в статье издания. Bloomberg добавляет, что Си Цзиньпин пытается переориентировать глобальные дела в направлении, которое децентрирует западные институты. Встреча Си Цзиньпина с Путиным посылает очень четкий сигнал о том, что Китай продолжает склоняться на сторону России в конфликте на Украине
Россия и Китай активизируют усилия по противодействию расширению НАТО и проводимой США кампании по сдерживанию двух стран. «Мы будем вместе бороться с их гегемонией и политикой силы», — цитирует издание слова чиновника из Китая Ли Чжаньшу.
Ранее издание Foreign Policy сообщало о том, что у России и Китая появится новый лучший друг. «Национальная служба новостей» передавала, что Китай не даст отнять у России право вето.
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