Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин будут вместе противостоять США

13 сентября 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Россия и Китай продолжат вместе противостоять США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скорая встреча лидеров России и Китая сигнализирует о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин будут вместе противостоять США. Об этом сообщает Bloomberg. «Ожидается, что на этой неделе Си и Путин проведут первую личную беседу после начала спецоперации России на Украине. Это покажет, что Пекин считает эти отношения критически важными для противодействия США», — говорится в статье издания. Bloomberg добавляет, что Си Цзиньпин пытается переориентировать глобальные дела в направлении, которое децентрирует западные институты. Встреча Си Цзиньпина с Путиным посылает очень четкий сигнал о том, что Китай продолжает склоняться на сторону России в конфликте на Украине Россия и Китай активизируют усилия по противодействию расширению НАТО и проводимой США кампании по сдерживанию двух стран. «Мы будем вместе бороться с их гегемонией и политикой силы», — цитирует издание слова чиновника из Китая Ли Чжаньшу. Ранее издание Foreign Policy сообщало о том, что у России и Китая появится новый лучший друг. «Национальная служба новостей» передавала, что Китай не даст отнять у России право вето.

Скорая встреча лидеров России и Китая сигнализирует о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин будут вместе противостоять США. Об этом сообщает Bloomberg. «Ожидается, что на этой неделе Си и Путин проведут первую личную беседу после начала спецоперации России на Украине. Это покажет, что Пекин считает эти отношения критически важными для противодействия США», — говорится в статье издания. Bloomberg добавляет, что Си Цзиньпин пытается переориентировать глобальные дела в направлении, которое децентрирует западные институты. Встреча Си Цзиньпина с Путиным посылает очень четкий сигнал о том, что Китай продолжает склоняться на сторону России в конфликте на Украине Россия и Китай активизируют усилия по противодействию расширению НАТО и проводимой США кампании по сдерживанию двух стран. «Мы будем вместе бороться с их гегемонией и политикой силы», — цитирует издание слова чиновника из Китая Ли Чжаньшу. Ранее издание Foreign Policy сообщало о том, что у России и Китая появится новый лучший друг. «Национальная служба новостей» передавала, что Китай не даст отнять у России право вето.