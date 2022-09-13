Билл Гейтс: Украина истощила запасы международной помощи Запада

Запасы международной помощи Европы значительно истощились на фоне военной поддержки властей Украины. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
«Война на Украине истощает бюджет международной помощи из-за расходов на оборону, беженцев, субсидий на электроэнергию и транспортных расходов», — цитирует Гейтса Financial Times. Он добавляет, что пандемия значительно повлияла на затраты европейских стран в бюджет международной помощи, но конфликт на Украине повлиял еще существеннее.
Ранее телеканал RT сообщал, что ЕС ждут проблемы в сельском хозяйстве. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны.
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Запасы международной помощи Европы значительно истощились на фоне военной поддержки властей Украины. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. «Война на Украине истощает бюджет международной помощи из-за расходов на оборону, беженцев, субсидий на электроэнергию и транспортных расходов», — цитирует Гейтса Financial Times. Он добавляет, что пандемия значительно повлияла на затраты европейских стран в бюджет международной помощи, но конфликт на Украине повлиял еще существеннее. Ранее телеканал RT сообщал, что ЕС ждут проблемы в сельском хозяйстве. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны.