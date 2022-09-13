Российский губернатор и его замы отправили свою зарплату жителям Донбасса

14 сентября 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

Ростислав Гольдштейн отправляет деньги на поддержку жителей братских республик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Еврейской автономной области и все его заместители направили всю свою зарплату на поддержку специальной операции. Такое заявление сделал глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. «Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна!» — его слова приводятся на официальном областном портале. Отмечается также, что автономия на протяжении всей спецоперации помогает жителям ЛНР и ДНР. Люди отправляют одежду, медикаменты и продукты. Там работают пункты сбора гуманитарной помощи. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале на Донбассе специальной операции 24 февраля этого года, уточняет Ytro.Ru. Главная цель — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Несмотря на это, западные страны начали активно помогать Украине, поставляя туда оружие. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а западная военная помощь — уничтожена, пишут Дни.ру.

Глава Еврейской автономной области и все его заместители направили всю свою зарплату на поддержку специальной операции. Такое заявление сделал глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. «Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна!» — его слова приводятся на официальном областном портале. Отмечается также, что автономия на протяжении всей спецоперации помогает жителям ЛНР и ДНР. Люди отправляют одежду, медикаменты и продукты. Там работают пункты сбора гуманитарной помощи. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале на Донбассе специальной операции 24 февраля этого года, уточняет Ytro.Ru. Главная цель — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Несмотря на это, западные страны начали активно помогать Украине, поставляя туда оружие. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а западная военная помощь — уничтожена, пишут Дни.ру.