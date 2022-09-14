Глава Еврокомиссии: санкции «разорвут» экономику России

14 сентября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Евросоюз не будет снимать санкции с России, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России будет действовать до тех пор, пока не «разорвут» ее экономику. Об этом заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. «Европа восторжествует. Санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана», — сказала Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее выступления идет на сайте ЕС. Евросоюз ввел санкции против РФ в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства неоднократно подчеркивал, что санкции Запада намного больше вредят странам, которые их ввели.

Санкции против России будет действовать до тех пор, пока не «разорвут» ее экономику. Об этом заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. «Европа восторжествует. Санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана», — сказала Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее выступления идет на сайте ЕС. Евросоюз ввел санкции против РФ в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства неоднократно подчеркивал, что санкции Запада намного больше вредят странам, которые их ввели.