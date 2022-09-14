Глава Еврокомиссии: санкции «разорвут» экономику России

Евросоюз не будет снимать санкции с России, заявила Урсула фон дер Ляйен
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Санкции против России будет действовать до тех пор, пока не «разорвут» ее экономику. Об этом заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.
«Европа восторжествует. Санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана», — сказала Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее выступления идет на сайте ЕС.
Евросоюз ввел санкции против РФ в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства неоднократно подчеркивал, что санкции Запада намного больше вредят странам, которые их ввели.
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