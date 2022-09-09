09 сентября 2022
08 сентября 2022

Мэр из ХМАО ответил на жалобы жителей на отсутствие асфальта

Мэр Советского Александр Кулагин сообщил о планах реконструкции улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Окрестности поселка Басьяновский, ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды. Свердловская область, дорога в лесу, дорога из плит
Глава Советского Александр Кулагин сообщил, на каких улицах будет асфальт Фото:

Глава администрации Советского (ХМАО) Александр Кулагин ответил жителям по их жалобам на отсутствие асфальта. Документ с письменным ответом имеется в редакции URA.RU.

«Улица Ленина находится в смешанном асфальтобетонном, плитном и грунтовом исполнении. Асфальтирование данной улицы в ближайшее время не планируется. По улице Чапаева проводятся проектно-изыскательные работы, срок окончания работ 01.12.2022. При условии выделения средств из бюджета ХМАО данная улица после реконструкции будет в асфальтобетонном исполнении», — сообщил Кулагин в документе.

Река Картопья будет обустроена, согласно реализуемому проекту Озерный парк «Картопья». В рамках проекта, на который выделено 200 млн рублей, предусмотрено благоустройство речного берега.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Советского пожаловались на отсутствие асфальта. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».

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Глава администрации Советского (ХМАО) Александр Кулагин ответил жителям по их жалобам на отсутствие асфальта. Документ с письменным ответом имеется в редакции URA.RU. «Улица Ленина находится в смешанном асфальтобетонном, плитном и грунтовом исполнении. Асфальтирование данной улицы в ближайшее время не планируется. По улице Чапаева проводятся проектно-изыскательные работы, срок окончания работ 01.12.2022. При условии выделения средств из бюджета ХМАО данная улица после реконструкции будет в асфальтобетонном исполнении», — сообщил Кулагин в документе. Река Картопья будет обустроена, согласно реализуемому проекту Озерный парк «Картопья». В рамках проекта, на который выделено 200 млн рублей, предусмотрено благоустройство речного берега. Ранее URA.RU рассказало, что жители Советского пожаловались на отсутствие асфальта. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».
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