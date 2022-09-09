Мэр из ХМАО ответил на жалобы жителей на отсутствие асфальта

Глава администрации Советского (ХМАО) Александр Кулагин ответил жителям по их жалобам на отсутствие асфальта. Документ с письменным ответом имеется в редакции URA.RU.
«Улица Ленина находится в смешанном асфальтобетонном, плитном и грунтовом исполнении. Асфальтирование данной улицы в ближайшее время не планируется. По улице Чапаева проводятся проектно-изыскательные работы, срок окончания работ 01.12.2022. При условии выделения средств из бюджета ХМАО данная улица после реконструкции будет в асфальтобетонном исполнении», — сообщил Кулагин в документе.
Река Картопья будет обустроена, согласно реализуемому проекту Озерный парк «Картопья». В рамках проекта, на который выделено 200 млн рублей, предусмотрено благоустройство речного берега.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Советского пожаловались на отсутствие асфальта. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».
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