Мэр из ХМАО ответил на жалобы жителей на отсутствие асфальта

Мэр Советского Александр Кулагин сообщил о планах реконструкции улиц

10 сентября 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Глава Советского Александр Кулагин сообщил, на каких улицах будет асфальт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава администрации Советского (ХМАО) Александр Кулагин ответил жителям по их жалобам на отсутствие асфальта. Документ с письменным ответом имеется в редакции URA.RU. «Улица Ленина находится в смешанном асфальтобетонном, плитном и грунтовом исполнении. Асфальтирование данной улицы в ближайшее время не планируется. По улице Чапаева проводятся проектно-изыскательные работы, срок окончания работ 01.12.2022. При условии выделения средств из бюджета ХМАО данная улица после реконструкции будет в асфальтобетонном исполнении», — сообщил Кулагин в документе. Река Картопья будет обустроена, согласно реализуемому проекту Озерный парк «Картопья». В рамках проекта, на который выделено 200 млн рублей, предусмотрено благоустройство речного берега. Ранее URA.RU рассказало, что жители Советского пожаловались на отсутствие асфальта. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».

Глава администрации Советского (ХМАО) Александр Кулагин ответил жителям по их жалобам на отсутствие асфальта. Документ с письменным ответом имеется в редакции URA.RU. «Улица Ленина находится в смешанном асфальтобетонном, плитном и грунтовом исполнении. Асфальтирование данной улицы в ближайшее время не планируется. По улице Чапаева проводятся проектно-изыскательные работы, срок окончания работ 01.12.2022. При условии выделения средств из бюджета ХМАО данная улица после реконструкции будет в асфальтобетонном исполнении», — сообщил Кулагин в документе. Река Картопья будет обустроена, согласно реализуемому проекту Озерный парк «Картопья». В рамках проекта, на который выделено 200 млн рублей, предусмотрено благоустройство речного берега. Ранее URA.RU рассказало, что жители Советского пожаловались на отсутствие асфальта. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».