Жители Советского пожаловались в соцсети на отсутствие асфальта на улицах. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».
«Город растет, а дорожная инфраструктура как в колхозе. У нас свой асфальтовый завод, давно пора снять все плиты и закатать в асфальт», — написал автор поста в соцсети. Он уточнил, что администрация обещала провести замену плит на улицах Ленина и Чапаева.
«Дороги в Советском ужасные. В этом году немного путешествовали, в деревнях асфальт, а у нас это что-то», — прокомментировала Любовь Северова. Татьяна Довгань написала, что уже не мечтает об асфальте на своей улице.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Советского. На момент написания новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске дорожники отремонтируют магистраль с помощью геосетки. Технология должна предотвратить появление трещин в покрытии.
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