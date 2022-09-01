01 сентября 2022
31 августа 2022

Жители ХМАО пожаловались на отсутствие асфальта на улицах. Фото

Жители Советского в ХМАО пожаловались в соцсетях на отсутствие асфальта на улицах
© Служба новостей «URA.RU»
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Окрестности поселка Басьяновский, ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды. Свердловская область, дорога в лесу, дорога из плит
Жители Советского недовольны дорожным покрытием на улицах Фото:

Жители Советского пожаловались в соцсети на отсутствие асфальта на улицах. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».

«Город растет, а дорожная инфраструктура как в колхозе. У нас свой асфальтовый завод, давно пора снять все плиты и закатать в асфальт», — написал автор поста в соцсети. Он уточнил, что администрация обещала провести замену плит на улицах Ленина и Чапаева.

«Дороги в Советском ужасные. В этом году немного путешествовали, в деревнях асфальт, а у нас это что-то», — прокомментировала Любовь Северова. Татьяна Довгань написала, что уже не мечтает об асфальте на своей улице.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Советского. На момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске дорожники отремонтируют магистраль с помощью геосетки. Технология должна предотвратить появление трещин в покрытии.

Фото:

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Жители Советского пожаловались в соцсети на отсутствие асфальта на улицах. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте». «Город растет, а дорожная инфраструктура как в колхозе. У нас свой асфальтовый завод, давно пора снять все плиты и закатать в асфальт», — написал автор поста в соцсети. Он уточнил, что администрация обещала провести замену плит на улицах Ленина и Чапаева. «Дороги в Советском ужасные. В этом году немного путешествовали, в деревнях асфальт, а у нас это что-то», — прокомментировала Любовь Северова. Татьяна Довгань написала, что уже не мечтает об асфальте на своей улице. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Советского. На момент написания новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске дорожники отремонтируют магистраль с помощью геосетки. Технология должна предотвратить появление трещин в покрытии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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