Жители Советского в ХМАО пожаловались в соцсетях на отсутствие асфальта на улицах

Жители Советского недовольны дорожным покрытием на улицах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Советского пожаловались в соцсети на отсутствие асфальта на улицах. Пост с жалобой опубликован в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».

«Город растет, а дорожная инфраструктура как в колхозе. У нас свой асфальтовый завод, давно пора снять все плиты и закатать в асфальт», — написал автор поста в соцсети. Он уточнил, что администрация обещала провести замену плит на улицах Ленина и Чапаева.

«Дороги в Советском ужасные. В этом году немного путешествовали, в деревнях асфальт, а у нас это что-то», — прокомментировала Любовь Северова. Татьяна Довгань написала, что уже не мечтает об асфальте на своей улице.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Советского. На момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске дорожники отремонтируют магистраль с помощью геосетки. Технология должна предотвратить появление трещин в покрытии.