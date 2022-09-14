14 сентября 2022
13 сентября 2022

В ЯНАО массово набирают врачей на зарплаты до 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, пенсионер, прием, осмотр, пожилой мужчина, врач, вакцинация, covid19
На Ямале массово ищут врачей Фото:

В ЯНАО открыто более 250 вакансий врачей. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения округа, медиков набирают в связи с масштабным строительством медучреждений. Зарплаты доходят до 300 тысяч рублей.

«Ежегодно в округ приезжают новые востребованные специалисты. С 2020 года разработан ряд мер поддержки. За это время более 700 специалистов трудоустроены в больницы округа. Есть и те, кого очень долго ждали. Например, эндокринолог в Тазовский район или ЛОР в Ноябрьск. Острой нехватки кадров нет. Начато масштабное строительство и развиваются новые направления. Поэтому, работа по привлечению врачей в регион будет продолжена», — прокомментировали в департаменте.

На данный момент на сайте службы занятости населения опубликовано 256 вакансий врачей. Самые высокооплачиваемые специальности — кардиолог, психиатр, рентгенолог, эпидемиолог, невролог и педиатр. Врачам в регионе готовы платить от 22 000 до 300 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое ищут стоматолога на зарплату в размере 500 тысяч рублей. От кандидата требуют трехлетний опыт работы по специальности.

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В ЯНАО открыто более 250 вакансий врачей. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения округа, медиков набирают в связи с масштабным строительством медучреждений. Зарплаты доходят до 300 тысяч рублей. «Ежегодно в округ приезжают новые востребованные специалисты. С 2020 года разработан ряд мер поддержки. За это время более 700 специалистов трудоустроены в больницы округа. Есть и те, кого очень долго ждали. Например, эндокринолог в Тазовский район или ЛОР в Ноябрьск. Острой нехватки кадров нет. Начато масштабное строительство и развиваются новые направления. Поэтому, работа по привлечению врачей в регион будет продолжена», — прокомментировали в департаменте. На данный момент на сайте службы занятости населения опубликовано 256 вакансий врачей. Самые высокооплачиваемые специальности — кардиолог, психиатр, рентгенолог, эпидемиолог, невролог и педиатр. Врачам в регионе готовы платить от 22 000 до 300 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое ищут стоматолога на зарплату в размере 500 тысяч рублей. От кандидата требуют трехлетний опыт работы по специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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