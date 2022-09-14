В ЯНАО массово набирают врачей на зарплаты до 300 тысяч рублей

В ЯНАО открыто более 250 вакансий врачей. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения округа, медиков набирают в связи с масштабным строительством медучреждений. Зарплаты доходят до 300 тысяч рублей.
«Ежегодно в округ приезжают новые востребованные специалисты. С 2020 года разработан ряд мер поддержки. За это время более 700 специалистов трудоустроены в больницы округа. Есть и те, кого очень долго ждали. Например, эндокринолог в Тазовский район или ЛОР в Ноябрьск. Острой нехватки кадров нет. Начато масштабное строительство и развиваются новые направления. Поэтому, работа по привлечению врачей в регион будет продолжена», — прокомментировали в департаменте.
На данный момент на сайте службы занятости населения опубликовано 256 вакансий врачей. Самые высокооплачиваемые специальности — кардиолог, психиатр, рентгенолог, эпидемиолог, невролог и педиатр. Врачам в регионе готовы платить от 22 000 до 300 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое ищут стоматолога на зарплату в размере 500 тысяч рублей. От кандидата требуют трехлетний опыт работы по специальности.
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