Авария с участием машины скорой помощи и Lada Vesta произошла на перекрестке улиц Гурзуфской и Посадской в Екатеринбурге. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, из-за столкновения со служебным авто легковушка отлетела и снесла забор.
«[В результате аварии] есть двое пострадавших — водитель Lada и фельдшер скорой помощи. У водителя [зафиксировано] повреждение мягких тканей, он госпитализирован. Фельдшер, предположительно, получила перелом носа и тоже доставлена в больницу», — сообщили корреспонденту агентства сотрудники МЧС.
От столкновения также серьезно пострадала Lada. В настоящий момент из-за аварии затруднено движение на перекрестке. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
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