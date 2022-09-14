В Екатеринбурге Lada врезалась в машину скорой помощи, есть пострадавшие. Фото, видео

В Екатеринбурге водитель Lada сбил машину скорой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, скорая помощь, водитель скорой
Сбитая машина скорой помощи ехала на вызов (фото из архива) Фото:

Авария с участием машины скорой помощи и Lada Vesta произошла на перекрестке улиц Гурзуфской и Посадской в Екатеринбурге. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, из-за столкновения со служебным авто легковушка отлетела и снесла забор.

«[В результате аварии] есть двое пострадавших — водитель Lada и фельдшер скорой помощи. У водителя [зафиксировано] повреждение мягких тканей, он госпитализирован. Фельдшер, предположительно, получила перелом носа и тоже доставлена в больницу», — сообщили корреспонденту агентства сотрудники МЧС.

От столкновения также серьезно пострадала Lada. В настоящий момент из-за аварии затруднено движение на перекрестке. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

Фото:
Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Авария с участием машины скорой помощи и Lada Vesta произошла на перекрестке улиц Гурзуфской и Посадской в Екатеринбурге. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, из-за столкновения со служебным авто легковушка отлетела и снесла забор. «[В результате аварии] есть двое пострадавших — водитель Lada и фельдшер скорой помощи. У водителя [зафиксировано] повреждение мягких тканей, он госпитализирован. Фельдшер, предположительно, получила перелом носа и тоже доставлена в больницу», — сообщили корреспонденту агентства сотрудники МЧС. От столкновения также серьезно пострадала Lada. В настоящий момент из-за аварии затруднено движение на перекрестке. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...