На территории духовной семинарии в Тюменской области произошел несчастный случай

На территории духовной семинарии в Тюменской области пострадал рабочий

Рабочий в результате падения получил различные травмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории духовной семинарии в Тюменской области, в результате падения, пострадал рабочий компании «Тобольский кремль». Об этом URA.RU сообщили в государственной инспекции труда в Тюменской области. Владельцем компании является Тобольско-Тюменская епархия русской православной церкви.

«29 августа 2022 года в 14:30 произошел несчастный случай с рабочим компании „Тобольский Кремль“. Производитель работ дал задание изготовить щиты для устройства настила на инвентарные металлические леса на объекте хозяйственного корпуса Тобольской православной духовной семинарии. При обходе территории прораб увидел на лавочке рабочего в состоянии алкогольного опьянения. Был составлен акт и издан приказ о временном его отстранении от работы, с 14.00 до 17.00 часов. Через некоторое время производителю работ позвонили напарники и сообщили, что рабочий упал со строительных лесов. Была вызвана скорая медицинская помощь. В результате падения пострадавший получил множественные травмы», — передает пресс-служба.

Причиной несчастного случая является некачественная организация трудовой безопасности со стороны работодателя. Пострадавший был допущен к работе без прохождения специального обучения по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения деятельности. Контроль рабочего процесса со стороны начальства также отсутствовал. В настоящий момент государственная инспекция труда решает вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.