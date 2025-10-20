В Тюменской области неделя начнется с небольшого потепления
Днем воздух прогреется до +8 градусов
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
На территории Тюменской области 20 октября ожидается потепление до +8 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 20 октября ожидается температура воздуха +3, +8 градуса, ночью до -3, -8», — сообщается на сайте управления. День будет облачным.
Синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а в крайних западных районах — без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.
