В Тюменской области неделя начнется с небольшого потепления

20 октября 2025 в 08:01
Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На территории Тюменской области 20 октября ожидается потепление до +8 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 20 октября ожидается температура воздуха +3, +8 градуса, ночью до -3, -8», — сообщается на сайте управления. День будет облачным.

Синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а в крайних западных районах — без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.

