Помощь правительству и прибедняющийся бизнесмен: восемь главных событий недели Тюменской области

На уходящей неделе на заседании в областной думе прозвучало несколько важных цифр. Среди прочих — траты правительства региона на медпомощь мигрантам. 141 миллион рублей ушел на экстренную и скорую помощь, а также на прием родов у иностранок. Между тем, правительству удалось частично решить финансовые трудности, а переехавшему в Москву бизнесмену жизнь в столице оказалась не по карману. Все это и другие события прошедшей недели — в сбойке URA.RU.

Про власть

Кредит на бюджет

Правительству региона удалось получить кредитную линию на сумму в миллиард рублей. Как выяснилось в конце прошлой недели, деньги властям согласился дать «Сбербанк». На фоне дефицита бюджета в регионе, миллиард выглядит не так уж и радужно — однако же, и эти деньги могут помочь региону упростить финансовую ситуацию.

В администрации города обзавелись своим мастером спорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU









Мастер спорта среди чиновников

Позицию в городской власти заняла мастер спорта по гребному слалому Ирина Долгачева. Очевидно, возглавила она городской департамент по спорту и молодежной политике. В областной центр Долгачева перебралась из администрации Тюменского района, а до этого проработала в сфере 24 года. Обо всех ее достижениях можно прочитать здесь.

Про бизнес

Больше не «О 'кей»

На прошедшей неделе стало известно, что тюменские гипермаркеты крупной федеральной сети скоро перейдут в новые руки. ФАС одобрила сделку по покупке тюменской компанией точек «О 'кей». Вопреки ожиданиям, покупателем стала не аффилированная с «Лентой» компания, а бизнес-ноунейм «Земун». О будущем владельце «О 'кея» почти ничего неизвестно — да и с чего бы, если «Земун» был основан только в прошлом году.

В Москве за все приходится слишком дорого платить Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU









Москва не по карману

Не прошло и года с момента окончательного переезда в Москву одиозного тюменского девелопера Ильи Пискулина, как в его личном telegram-канале появились первые жалобы. Оказалось, что жизнь в столице совсем не так легка и доступна, как надеялся региональный миллионер. Выяснилось, что платить за жизнь в Златоглавой придется платить буквально всем: временем, комфортом, рублями. Впрочем, на фоне жалоб об отсутствии опыта зимовки в Дубае или на Бали, мысли о Москве звучат не так уж и странно.

Про происшествия

Падение с дерева

В тюменском пригороде на прошедшей неделе подросток попал в больницу после попытки залезть на дерево. Все могло закончиться удачно, если бы дерево было покрепче. Оно сломалось и вместе со своим покорителем рухнуло на линии электропередач. Ребенок обгорел, но выжил. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Иски в суды герои тобольского мема сочли достойным ответом Фото: Илья Московец © URA.RU









Иск после видео

Тем временем герои скандального видео «Мама, вызывай такси» решили наказать тех, кто «хайпанул» на их ситуации. Семья из Тобольска решила подать иски против бизнесменов и блогеров, которые использовали образ мальчика-героя видео в коммерческих целях. Разрешения у опекунов ребенка никто, естественно, не просил. Видимо, теперь придется просить прощения — судя по всему, кошельком.

Про город

Новая дорога...

В течение недели власти пояснили, как будет выглядеть частично строящийся, а частично проходящий экспертизу мега-проект. Речь идет о Южном коридоре, который в городе называют «второй объездной». Выяснилось, что уже в этом году будет запущен прямой ход по развязке на Московском тракте. Улицу Сергея Джанбровского уже запроектировал и будет строить Тюменский район, начнут в следующем году. На очереди — улица Фармана Салманова.

В услугу бесплатной кремации входит полный спектр необходимых процедур Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU









...и последний путь

Власти города сделали бесплатной кремацию. Ее будут осуществлять в крематории в рамках муниципального контракта с МКУ «Некрополь». После оформления процедуры — для этого потребуются некоторые документы — процесс будет запущен. В услугу входят оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и перевозка тела. Также входит кремация с последующей выдачей урны.

