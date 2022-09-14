После выборов мэрия начала массово штрафовать екатеринбуржцев за парковки

15 сентября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Сейчас в Екатеринбурге больше двух с половиной тысяч платных парковок Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Екатеринбурга начали массового приходить уведомления о штрафах за неоплаченные парковки. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей. По словам источника агентства в областной власти, работа в этом направлении началась еще до губернаторских выборов (11 сентября), но мэрия получила рекомендацию не разворачивать активность — во избежание скандалов. «Счет [начисленных] штрафов, начисляемых городской администрацией в рамках 52-го областного закона, идет уже на тысячи», — поделился собеседник. По его словам, процедура выглядит так: машина с фотофиксацией курсирует возле парковок, выгружает информацию во внутренние системы, по которым чиновники могут отследить, приходил ли платеж от хозяина авто за стоянку на конкретном участке. Если нет, мэрия запрашивает информацию о нарушителе у ГИБДД. И, получив данные, штрафует его. Стоимость парковки — 30 рублей в час. Если на стоянке нет паркомата, горожанин может воспользоваться специальным приложением. Штраф за неоплату — тысяча рублей. Скриншот: читатель URA.RU На скриншоте уведомления, которым с корреспондентом поделился один из читателей, не указан участок, где было совершено нарушение (хотя при превышении скорости такое информирование происходит). «Под каждого нарушителя готовится отдельное постановление, где прописаны все детали. Но приходит оно на почту не сразу, с задержкой. Обжаловать штраф можно в суде или через обращение на высшее должностное лицо в администрации — в данном случае [профильного вице-мэра Алексея] Бубнова», — объяснил источник, близкий к минтрансу. «Это [активное начисление штрафов] — результат, во-первых, давнего спора мэрии с Госавтоинспекцией, которая поначалу неохотно делилась информацией об автомобилистах-нарушителях. А во-вторых — поправок в областное законодательство, которыми городская административная комиссия получила полномочия наказывать», — добавил собеседник. В самой мэрии информацию пока не комментируют. По замыслу руководства города, наказания за платные парковки помогут разгрузить центральные части города. Кроме того, это рассматривается как один из источников дохода в бюджет (парковки могут приносить городу до 350 миллионов рублей в год). Актуальное количество платных парковок в Екатеринбурге — более 2,5 тысячи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Екатеринбурга начали массового приходить уведомления о штрафах за неоплаченные парковки. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей. По словам источника агентства в областной власти, работа в этом направлении началась еще до губернаторских выборов (11 сентября), но мэрия получила рекомендацию не разворачивать активность — во избежание скандалов. «Счет [начисленных] штрафов, начисляемых городской администрацией в рамках 52-го областного закона, идет уже на тысячи», — поделился собеседник. По его словам, процедура выглядит так: машина с фотофиксацией курсирует возле парковок, выгружает информацию во внутренние системы, по которым чиновники могут отследить, приходил ли платеж от хозяина авто за стоянку на конкретном участке. Если нет, мэрия запрашивает информацию о нарушителе у ГИБДД. И, получив данные, штрафует его. Стоимость парковки — 30 рублей в час. Если на стоянке нет паркомата, горожанин может воспользоваться специальным приложением. Штраф за неоплату — тысяча рублей. На скриншоте уведомления, которым с корреспондентом поделился один из читателей, не указан участок, где было совершено нарушение (хотя при превышении скорости такое информирование происходит). «Под каждого нарушителя готовится отдельное постановление, где прописаны все детали. Но приходит оно на почту не сразу, с задержкой. Обжаловать штраф можно в суде или через обращение на высшее должностное лицо в администрации — в данном случае [профильного вице-мэра Алексея] Бубнова», — объяснил источник, близкий к минтрансу. «Это [активное начисление штрафов] — результат, во-первых, давнего спора мэрии с Госавтоинспекцией, которая поначалу неохотно делилась информацией об автомобилистах-нарушителях. А во-вторых — поправок в областное законодательство, которыми городская административная комиссия получила полномочия наказывать», — добавил собеседник. В самой мэрии информацию пока не комментируют. По замыслу руководства города, наказания за платные парковки помогут разгрузить центральные части города. Кроме того, это рассматривается как один из источников дохода в бюджет (парковки могут приносить городу до 350 миллионов рублей в год). Актуальное количество платных парковок в Екатеринбурге — более 2,5 тысячи.