Власти Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану

Власти Нур-Султана проголосовали за переименовании столицы в Астану

15 сентября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Столица Казахстана может вернуть свое прошлое название Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат поддержал переименование столицы Нур-Султана обратно в Астану. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Для изменения названия столицы, свое решение должна озвучить Ономастическая комиссия Казахстана, а затем данную инициативу должны подтвердить правительство республики и ее президент. Официально город сможет вернуть свое прошлое название только после того, как указ подпишет глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай предложил переименовать Нур-Султан в Астану

Местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат поддержал переименование столицы Нур-Султана обратно в Астану. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Для изменения названия столицы, свое решение должна озвучить Ономастическая комиссия Казахстана, а затем данную инициативу должны подтвердить правительство республики и ее президент. Официально город сможет вернуть свое прошлое название только после того, как указ подпишет глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай предложил переименовать Нур-Султан в Астану