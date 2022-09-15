Власти Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану

Власти Нур-Султана проголосовали за переименовании столицы в Астану
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Нур-султан. Казахстан. , казахстан, Нур-султан, астана
Столица Казахстана может вернуть свое прошлое название Фото:

Местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат поддержал переименование столицы Нур-Султана обратно в Астану. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Для изменения названия столицы, свое решение должна озвучить Ономастическая комиссия Казахстана, а затем данную инициативу должны подтвердить правительство республики и ее президент. Официально город сможет вернуть свое прошлое название только после того, как указ подпишет глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай предложил переименовать Нур-Султан в Астану

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Местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат поддержал переименование столицы Нур-Султана обратно в Астану. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Для изменения названия столицы, свое решение должна озвучить Ономастическая комиссия Казахстана, а затем данную инициативу должны подтвердить правительство республики и ее президент. Официально город сможет вернуть свое прошлое название только после того, как указ подпишет глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай предложил переименовать Нур-Султан в Астану
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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