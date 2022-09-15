Власти Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану

Столица Казахстана может вернуть свое прошлое название
Местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат поддержал переименование столицы Нур-Султана обратно в Астану. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Для изменения названия столицы, свое решение должна озвучить Ономастическая комиссия Казахстана, а затем данную инициативу должны подтвердить правительство республики и ее президент. Официально город сможет вернуть свое прошлое название только после того, как указ подпишет глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай предложил переименовать Нур-Султан в Астану
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