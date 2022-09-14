В курганском озере нашли тело охотника

15 сентября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Погибший уехал на озеро, находящееся в Шадринском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В озере Саткан Шадринского района Курганский области нашли тело охотника. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Следственными отделом по г. Шадринску регионального следственного управления СК России проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела жителя Шадринска 1966 года рождения в озере Саткан Шадринского района Курганский области. <…> Тело мужчины в ходе поисковых мероприятий было извлечено из воды вечером 14 сентября текущего года», — указано в сообщении. Мужчина, по предварительным данным, 11 сентября уехал на озеро, чтобы поохотиться. Позже родственники погибшего сообщили о его исчезновении. Представители СК отметили, что в ходе осмотра на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти.

В озере Саткан Шадринского района Курганский области нашли тело охотника. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Следственными отделом по г. Шадринску регионального следственного управления СК России проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела жителя Шадринска 1966 года рождения в озере Саткан Шадринского района Курганский области. <…> Тело мужчины в ходе поисковых мероприятий было извлечено из воды вечером 14 сентября текущего года», — указано в сообщении. Мужчина, по предварительным данным, 11 сентября уехал на озеро, чтобы поохотиться. Позже родственники погибшего сообщили о его исчезновении. Представители СК отметили, что в ходе осмотра на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти.