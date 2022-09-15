Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев обсудить вступление Украины в ЕС

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Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев Фото:

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев обсудить вступление Украины в Евросоюз. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«В Киеве во время моего 3-го визита с начала конфликта в России так много изменилось. Украина теперь является кандидатом в ЕС», — отметила она. Фон дер Ляйен уточнила, что будет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем вопросы сближения Киева и Европы в экономическом плане, а также вопросы вступления Украины в ЕС.

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Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев обсудить вступление Украины в Евросоюз. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter (заблокирован на территории РФ). «В Киеве во время моего 3-го визита с начала конфликта в России так много изменилось. Украина теперь является кандидатом в ЕС», — отметила она. Фон дер Ляйен уточнила, что будет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем вопросы сближения Киева и Европы в экономическом плане, а также вопросы вступления Украины в ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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