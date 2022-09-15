Врач Мальченко заявил о проблемах с сердцем из-за капель для носа

Врач Мальченко: частое использование капель для носа ведет к проблемам с сердцем

16 сентября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Из-за сосудосуживающих средств от насморка может возникнуть инсульт, считает Ольга Мальченко Кирилл Кухмарь/ТАСС Использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней может привести к зависимости от препарата и со временем негативно сказаться на сердце и сосудах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. «Если человек пользуется каплями больше семи дней и отказаться дальше от них не может, это считается началом зависимости. Но он еще может ее перебороть, просто отменив препарат и перетерпев. Если же применение длительное, месяц, два, кто-то пользуется годами, то отказаться самостоятельно будет сложно, так как уже происходят изменения в самом строении слизистой оболочки носа, сосуды разрастаются, человек не может жить без капель в силу анатомических изменений. Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце», — объяснила Ольга Мальченко. По словам отоларинголога, зависимость от капель может стать причиной инсультов. «Вред наносится не только носу, но и всему организму. Повышается риск развития, например, тех же инсультов, если у человека есть к этому предрасположенность. Возникают какие-то сердечные проблемы, гипертония. И раз идет нагрузка на сосуды, то увеличиваются шансы развития варикоза», — добавила Мальченко. Врач подчеркнула, что органы человека перестают нормально работать из-за сосудосуживающих средств от насморка. «Капли воздействует на сосудистую стенку через адреналин, он вызывает сокращение мышечной оболочки сосудов. За счет того, что воздействие идет более сильное, чем обычно, когда организм подает сигналы, то мышцы реагируют сильнее. И когда человек отменяет капли, сосуды уже не могут полноценно сократиться. Они расширяются и идет застой, отек в носу. То есть с одной стороны сосуды мышечной стенки хуже сокращаются, с другой — они становятся шире. И идет застой крови. Такой вот замкнутый круг», — подытожила Мальченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней может привести к зависимости от препарата и со временем негативно сказаться на сердце и сосудах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. «Если человек пользуется каплями больше семи дней и отказаться дальше от них не может, это считается началом зависимости. Но он еще может ее перебороть, просто отменив препарат и перетерпев. Если же применение длительное, месяц, два, кто-то пользуется годами, то отказаться самостоятельно будет сложно, так как уже происходят изменения в самом строении слизистой оболочки носа, сосуды разрастаются, человек не может жить без капель в силу анатомических изменений. Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце», — объяснила Ольга Мальченко. По словам отоларинголога, зависимость от капель может стать причиной инсультов. «Вред наносится не только носу, но и всему организму. Повышается риск развития, например, тех же инсультов, если у человека есть к этому предрасположенность. Возникают какие-то сердечные проблемы, гипертония. И раз идет нагрузка на сосуды, то увеличиваются шансы развития варикоза», — добавила Мальченко. Врач подчеркнула, что органы человека перестают нормально работать из-за сосудосуживающих средств от насморка. «Капли воздействует на сосудистую стенку через адреналин, он вызывает сокращение мышечной оболочки сосудов. За счет того, что воздействие идет более сильное, чем обычно, когда организм подает сигналы, то мышцы реагируют сильнее. И когда человек отменяет капли, сосуды уже не могут полноценно сократиться. Они расширяются и идет застой, отек в носу. То есть с одной стороны сосуды мышечной стенки хуже сокращаются, с другой — они становятся шире. И идет застой крови. Такой вот замкнутый круг», — подытожила Мальченко.