После публикации URA.RU прокуратура начала проверку о пропаже «Ласточки» в Качканаре

15 сентября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Прокуроры проверят, нарушила ли СвЖД закон о защите прав потребителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в Качканаре, где пассажирам, купившим билеты на «Ласточку» до Екатеринбурга, предложили добираться на автобусе с пересадками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. «Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с публикацией в интернете сведений о нарушениях законодательства в сфере защиты прав потребителей. Из публикации следует, что в городе Качканар местные жители купили билеты на скоростной поезд „Ласточка“ до города Екатеринбурга, но в назначенное время электричка не прибыла на вокзал. Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе», — говорится в сообщении ведомства. Речь идет о публикации URA.RU. Ранее агентство сообщало, что качканарцы, купившие билеты на «несуществующий» поезд, пару часов ехали на автобусе до вокзала в Нижнем Тагиле. Там им пришлось больше часа ждать следующую «Ласточку». В итоге до Екатеринбурга пассажиры добрались на несколько часов позже, чем планировали.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в Качканаре, где пассажирам, купившим билеты на «Ласточку» до Екатеринбурга, предложили добираться на автобусе с пересадками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. «Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с публикацией в интернете сведений о нарушениях законодательства в сфере защиты прав потребителей. Из публикации следует, что в городе Качканар местные жители купили билеты на скоростной поезд „Ласточка“ до города Екатеринбурга, но в назначенное время электричка не прибыла на вокзал. Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе», — говорится в сообщении ведомства. Речь идет о публикации URA.RU. Ранее агентство сообщало, что качканарцы, купившие билеты на «несуществующий» поезд, пару часов ехали на автобусе до вокзала в Нижнем Тагиле. Там им пришлось больше часа ждать следующую «Ласточку». В итоге до Екатеринбурга пассажиры добрались на несколько часов позже, чем планировали.