В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне

NI: развитие военного взаимодействия России и Китая представляет угрозу для США

16 сентября 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

В США испугались учений «Восток-2022» с участием Китая и РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» с участием России и Китая представляет угрозу для США. Об этом заявил в статье «Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?» в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн. «Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. <…> И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях», — написал Осборн. Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Помимо этого, в учениях приняли участие военные из Белоруссии, сообщает RT. Всего в них было задействовано более 50 тысяч человек, доложили в российском Министерстве обороны. Немецкое издание Der Tagesspiegel сообщало, что Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая.

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» с участием России и Китая представляет угрозу для США. Об этом заявил в статье «Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?» в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн. «Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. <…> И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях», — написал Осборн. Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Помимо этого, в учениях приняли участие военные из Белоруссии, сообщает RT. Всего в них было задействовано более 50 тысяч человек, доложили в российском Министерстве обороны. Немецкое издание Der Tagesspiegel сообщало, что Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая.