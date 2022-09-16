В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне

NI: развитие военного взаимодействия России и Китая представляет угрозу для США
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска, Армия россии
В США испугались учений «Восток-2022» с участием Китая и РФ Фото:

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» с участием России и Китая представляет угрозу для США. Об этом заявил в статье «Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?» в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн.

«Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. <…> И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях», — написал Осборн.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Помимо этого, в учениях приняли участие военные из Белоруссии, сообщает RT. Всего в них было задействовано более 50 тысяч человек, доложили в российском Министерстве обороны. Немецкое издание Der Tagesspiegel сообщало, что Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая.

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Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» с участием России и Китая представляет угрозу для США. Об этом заявил в статье «Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?» в журнале National Interest обозреватель Крис Осборн. «Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. <…> И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях», — написал Осборн. Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Помимо этого, в учениях приняли участие военные из Белоруссии, сообщает RT. Всего в них было задействовано более 50 тысяч человек, доложили в российском Министерстве обороны. Немецкое издание Der Tagesspiegel сообщало, что Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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