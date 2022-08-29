Запад испугался военных учений России и Китая

30 августа 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

Западные аналитики считают, что РФ и КНР бросают вызов мировому порядку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая. Так западные аналитики отреагировали на предстоящие стратегические учения «Восток-2022» с участием Народно-освободительной армии Китая. Статью об этом опубликовала немецкая газета Der Tagesspiegel. «Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам. Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства», — считает политолог Института изучения Китая Фонда Меркатора Елена Легарада. Тезис о том, что усиливающееся сотрудничество стран бросает вызов мировому порядку, поддержали и другие опрошенные изданием авторитетные спикеры. Эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке заявила: «Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом». Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер считает, что «между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене многополярным порядком». Эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер резюмировал: «Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные — США». Ранее Минобороны КНР заявляло, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Помимо этого, в учениях примут участие военные из Белоруссии, сообщает RT. Всего в них будут задействованы более 50 тысяч человек, доложили в российском Министерстве обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные штаты Америки и страны Евросоюза всерьез опасаются растущего военного сотрудничества России и Китая. Так западные аналитики отреагировали на предстоящие стратегические учения «Восток-2022» с участием Народно-освободительной армии Китая. Статью об этом опубликовала немецкая газета Der Tagesspiegel. «Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам. Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства», — считает политолог Института изучения Китая Фонда Меркатора Елена Легарада. Тезис о том, что усиливающееся сотрудничество стран бросает вызов мировому порядку, поддержали и другие опрошенные изданием авторитетные спикеры. Эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке заявила: «Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом». Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер считает, что «между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене многополярным порядком». Эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер резюмировал: «Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные — США». Ранее Минобороны КНР заявляло, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Помимо этого, в учениях примут участие военные из Белоруссии, сообщает RT. Всего в них будут задействованы более 50 тысяч человек, доложили в российском Министерстве обороны.