Россия и Китай объединятся на военных учениях «Восток-2022»

В конце августа в России начнутся масштабные военные учения «Восток-2022» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны КНР.

«Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», — говорится в сообщении Минобороны Китая. Учения пройдут с 30 августа по 5 сентября.

В учениях также примут участие военные из Белоруссии, пишет RT. Руководить учениями будет начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.