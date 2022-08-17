Россия и Китай объединятся на военных учениях «Восток-2022»

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, армия, танки, военный полигон, военные учения
В конце августа в России начнутся масштабные военные учения «Восток-2022» Фото:

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны КНР.

«Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», — говорится в сообщении Минобороны Китая. Учения пройдут с 30 августа по 5 сентября.

В учениях также примут участие военные из Белоруссии, пишет RT. Руководить учениями будет начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны КНР. «Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», — говорится в сообщении Минобороны Китая. Учения пройдут с 30 августа по 5 сентября. В учениях также примут участие военные из Белоруссии, пишет RT. Руководить учениями будет начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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