Минобороны раскрыло детали военных учений «Восток-2022»

29 августа 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

В учениях «Восток-2022» примут участие более 50 тысяч военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Более 50 тысяч человек примут участие в стратегических учениях «Восток-2022», которые будут проходить в России в начале осени. Об этом доложили в российском Министерстве обороны. «В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Республики Беларусь, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана», — написано на официальном сайте Минобороны. Всего в СКШУ примут участие более 50 тысяч военных, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Учения запланированы на даты с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а розыгрыш основных тактических эпизодов — на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Совместные учения организовали также США и Япония. В ходе них страны планируют задействовать ПТРК Javelin, передает ФАН.

Более 50 тысяч человек примут участие в стратегических учениях «Восток-2022», которые будут проходить в России в начале осени. Об этом доложили в российском Министерстве обороны. «В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Республики Беларусь, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана», — написано на официальном сайте Минобороны. Всего в СКШУ примут участие более 50 тысяч военных, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Учения запланированы на даты с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а розыгрыш основных тактических эпизодов — на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Совместные учения организовали также США и Япония. В ходе них страны планируют задействовать ПТРК Javelin, передает ФАН.