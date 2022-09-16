Парламент Казахстана одобрил переименование Нур-Султана в Астану

16 сентября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Нур-Султан переименован обратно в Астану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парламент Казахстана в двух чтениях принял законопроект о поправках в Конституцию страны Казахстана и переименовании столицы. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа. В числе поправок — сокращение президентских сроков и переименование столицы Казахстана Нур-Султан обратно в Астану. «Президент Казахстана может избираться только один раз на семь лет. В будущем эту норму нельзя будет изменить. Столице возвращается прежнее название», — сообщает председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Трансляция совместного заседания ведется на сайте законодательного органа. Ранее власти Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану. Переименование столицы поддержат местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат.

Парламент Казахстана в двух чтениях принял законопроект о поправках в Конституцию страны Казахстана и переименовании столицы. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа. В числе поправок — сокращение президентских сроков и переименование столицы Казахстана Нур-Султан обратно в Астану. «Президент Казахстана может избираться только один раз на семь лет. В будущем эту норму нельзя будет изменить. Столице возвращается прежнее название», — сообщает председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Трансляция совместного заседания ведется на сайте законодательного органа. Ранее власти Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану. Переименование столицы поддержат местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат.