Парламент Казахстана одобрил переименование Нур-Султана в Астану

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нур-султан. Казахстан. , казахстан, Нур-султан, астана
Нур-Султан переименован обратно в Астану Фото:

Парламент Казахстана в двух чтениях принял законопроект о поправках в Конституцию страны Казахстана и переименовании столицы. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа. В числе поправок — сокращение президентских сроков и переименование столицы Казахстана Нур-Султан обратно в Астану.

«Президент Казахстана может избираться только один раз на семь лет. В будущем эту норму нельзя будет изменить. Столице возвращается прежнее название», — сообщает председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Трансляция совместного заседания ведется на сайте законодательного органа.

Ранее власти Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану. Переименование столицы поддержат местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Парламент Казахстана в двух чтениях принял законопроект о поправках в Конституцию страны Казахстана и переименовании столицы. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа. В числе поправок — сокращение президентских сроков и переименование столицы Казахстана Нур-Султан обратно в Астану. «Президент Казахстана может избираться только один раз на семь лет. В будущем эту норму нельзя будет изменить. Столице возвращается прежнее название», — сообщает председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Трансляция совместного заседания ведется на сайте законодательного органа. Ранее власти Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану. Переименование столицы поддержат местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...