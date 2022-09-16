Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление Запада

16 сентября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Статус партнера ШОС получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада. Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма получат статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в ходе саммита ШОС. «Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат сегодня [16 сентября] статус партнера по диалогу ШОС», — пояснил он. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». 16 сентября в Узбекистане (город Самарканд) стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников лидеры 15 стран. Предполагается, что встреча будет иметь огромное значение для многополярного мироустройства. Во встрече также принимает участие и президент РФ Владимир Путин, пишет Life . В ходе саммита у России появился новый союзник — Иран принимают в ШОС.

Президент РФ Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада. Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма получат статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в ходе саммита ШОС. «Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат сегодня [16 сентября] статус партнера по диалогу ШОС», — пояснил он. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». 16 сентября в Узбекистане (город Самарканд) стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников лидеры 15 стран. Предполагается, что встреча будет иметь огромное значение для многополярного мироустройства. Во встрече также принимает участие и президент РФ Владимир Путин, пишет Life. В ходе саммита у России появился новый союзник — Иран принимают в ШОС.