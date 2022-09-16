Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление Запада

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Статус партнера ШОС получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма Фото:

Президент РФ Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада. Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма получат статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в ходе саммита ШОС.

«Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат сегодня [16 сентября] статус партнера по диалогу ШОС», — пояснил он. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

16 сентября в Узбекистане (город Самарканд) стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников лидеры 15 стран. Предполагается, что встреча будет иметь огромное значение для многополярного мироустройства. Во встрече также принимает участие и президент РФ Владимир Путин, пишет Life. В ходе саммита у России появился новый союзник — Иран принимают в ШОС.

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Президент РФ Владимир Путин получит пять новых союзников, несмотря на давление со стороны Запада. Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма получат статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в ходе саммита ШОС. «Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат сегодня [16 сентября] статус партнера по диалогу ШОС», — пояснил он. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». 16 сентября в Узбекистане (город Самарканд) стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди участников лидеры 15 стран. Предполагается, что встреча будет иметь огромное значение для многополярного мироустройства. Во встрече также принимает участие и президент РФ Владимир Путин, пишет Life. В ходе саммита у России появился новый союзник — Иран принимают в ШОС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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