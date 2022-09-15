У России появился новый союзник

Иран принимают в ШОС

15 сентября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Иран принимают в ШОС Фото: Официальной сайт президента РФ У России появился новый союзник — Иран принимают в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает МИД Узбекистана. «Иран принимает в ШОС — на саммите в Самарканде (город в Узбекистане — прим. ред. URA.RU) подписан меморандум о его обязательствах как члена организации», — приводит РИА «Новости» информацию, переданную от МИД Узбекистана. Агентство уточняет, что Иран уже на следующем саммите в Индии в 2023 году будет выступать в качестве полноправного члена. В настоящий момент в Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Теперь к списку присоединится и Иран. Ранее в ШОС заявили о тотальной гибридной войне Запада против России, которая затронула даже Китай. Также обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что США стоит опасаться союза России с Китаем и Ираном.

У России появился новый союзник — Иран принимают в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает МИД Узбекистана. «Иран принимает в ШОС — на саммите в Самарканде (город в Узбекистане — прим. ред. URA.RU) подписан меморандум о его обязательствах как члена организации», — приводит РИА «Новости» информацию, переданную от МИД Узбекистана. Агентство уточняет, что Иран уже на следующем саммите в Индии в 2023 году будет выступать в качестве полноправного члена. В настоящий момент в Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Теперь к списку присоединится и Иран. Ранее в ШОС заявили о тотальной гибридной войне Запада против России, которая затронула даже Китай. Также обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что США стоит опасаться союза России с Китаем и Ираном.