Вирусолог Аграновский назвал три способа предотвратить новые пандемии

Вирусолог Аграновский призвал осторожнее обращаться с дикой природой, чтобы избежать новой пандемии

17 сентября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Человечество может избежать новых пандемий Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Чтобы не допустить новых пандемий нужно больше финансировать изучения природных патогенов, осторожнее обращаться с миром дикой природы и внимательно проводить лабораторные опыты. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Как никто не мог предсказать СOVID-19, так никто не сможет предсказать новую пандемию. Однако не все так безнадежно. Следует не жалеть средств на изучение природных патогенов, их резервуаров и путей передачи — это важно. Также человечеству следует осторожнее обращаться с миром дикой природы. Новые вирусы могут появиться в популяции в результате контактов людей с теплокровными животными, как это было в случае вируса атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома и, возможно, SARS CoV-2», — сказал Алексей Аграновский. Вирусолог отметил, что пока не было случаев, когда вирусы лабораторного происхождения смогли породить эпидемию, но это не отменяет осторожность, которую должны соблюдать ученые. «Следует с чрезвычайной осторожностью проводить лабораторные опыты по приобретению функций (gain of function). Хотя лабораторное происхождение пока не доказано ни для одного возбудителя эпидемических заболеваний, исключать такую вероятность нельзя», — заключил собеседник агентства. Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса близка к своему завершению. По его словам, сейчас человечество находится в самом лучшем положении для окончательной победы над COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы не допустить новых пандемий нужно больше финансировать изучения природных патогенов, осторожнее обращаться с миром дикой природы и внимательно проводить лабораторные опыты. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Как никто не мог предсказать СOVID-19, так никто не сможет предсказать новую пандемию. Однако не все так безнадежно. Следует не жалеть средств на изучение природных патогенов, их резервуаров и путей передачи — это важно. Также человечеству следует осторожнее обращаться с миром дикой природы. Новые вирусы могут появиться в популяции в результате контактов людей с теплокровными животными, как это было в случае вируса атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома и, возможно, SARS CoV-2», — сказал Алексей Аграновский. Вирусолог отметил, что пока не было случаев, когда вирусы лабораторного происхождения смогли породить эпидемию, но это не отменяет осторожность, которую должны соблюдать ученые. «Следует с чрезвычайной осторожностью проводить лабораторные опыты по приобретению функций (gain of function). Хотя лабораторное происхождение пока не доказано ни для одного возбудителя эпидемических заболеваний, исключать такую вероятность нельзя», — заключил собеседник агентства. Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса близка к своему завершению. По его словам, сейчас человечество находится в самом лучшем положении для окончательной победы над COVID-19.