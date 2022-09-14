Глава ВОЗ заявил о близком конце пандемии коронавируса

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Конец пандемии коронавируса близок, заявил глава ВОЗ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Конец пандемии коронавируса не за горами. Об этом заявил на виртуальной пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы еще не достигли этого. Но конец близок», — цитирует Гебрейесуса Reuters. Он добавил, что сейчас человечество находится в самом лучшем положении для окончательной победы над COVID-19.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о скором завершении пандемии COVID-19. При этом в ВОЗ допустили появление дальнейших мутаций коронавируса, передавал RT. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. По всему миру страны закрывали воздушное пространство и уходили на карантин. В России были объявлены нерабочие дни с конца марта по середины мая 2020 года.

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Конец пандемии коронавируса не за горами. Об этом заявил на виртуальной пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «Мы еще не достигли этого. Но конец близок», — цитирует Гебрейесуса Reuters. Он добавил, что сейчас человечество находится в самом лучшем положении для окончательной победы над COVID-19. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о скором завершении пандемии COVID-19. При этом в ВОЗ допустили появление дальнейших мутаций коронавируса, передавал RT. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. По всему миру страны закрывали воздушное пространство и уходили на карантин. В России были объявлены нерабочие дни с конца марта по середины мая 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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