Глава ВОЗ заявил о близком конце пандемии коронавируса

14 сентября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Конец пандемии коронавируса близок, заявил глава ВОЗ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Конец пандемии коронавируса не за горами. Об этом заявил на виртуальной пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «Мы еще не достигли этого. Но конец близок», — цитирует Гебрейесуса Reuters. Он добавил, что сейчас человечество находится в самом лучшем положении для окончательной победы над COVID-19. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о скором завершении пандемии COVID-19. При этом в ВОЗ допустили появление дальнейших мутаций коронавируса, передавал RT. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. По всему миру страны закрывали воздушное пространство и уходили на карантин. В России были объявлены нерабочие дни с конца марта по середины мая 2020 года.

Конец пандемии коронавируса не за горами. Об этом заявил на виртуальной пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «Мы еще не достигли этого. Но конец близок», — цитирует Гебрейесуса Reuters. Он добавил, что сейчас человечество находится в самом лучшем положении для окончательной победы над COVID-19. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о скором завершении пандемии COVID-19. При этом в ВОЗ допустили появление дальнейших мутаций коронавируса, передавал RT. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. По всему миру страны закрывали воздушное пространство и уходили на карантин. В России были объявлены нерабочие дни с конца марта по середины мая 2020 года.