15 сентября 2022

Курганский депутат ГД привился от гриппа в приграничном округе. Фото

Депутат Госдумы Александр Ильтяков вакцинировался от гриппа в больнице Петухово
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , ильтяков александр
Депутат Александр Ильтяков вакцинировался от гриппа Фото:

Депутат Александр Ильтяков, представляющий в Госдуме Курганскую область, привился от гриппа в больнице города Петухово. Политик приехал в округ, который граничит с Казахстаном, чтобы оценить ремонт в медучреждении, передает корреспондент URA.RU.

«Ильтяков приехал в Петухово, чтобы посмотреть, как отремонтировали терапевтическое отделение в местной больнице. И решил сделать прививку от гриппа», — передает корреспондент URA.RU. Во время процедуры депутат отметил, что раньше в школах всегда ставили прививки и никто не болел. «А сейчас требуют какое-то разрешение. Все отказываются и болеют повально», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU писало, что вирусолог Елена Бурцева заявила, что эпидемия гриппа в России начнется в конце ноября — начале декабря. Специалисты знают, какие виды вируса гриппа будут распространяться, поэтому вакцинация будет эффективным методом профилактики.

Депутат Александр Ильтяков позаботился о своем здоровье и вакцинировался от гриппа
Фото:
Ильтяков приехал в город Петухово, чтобы оценить проведенный ремонт в больнице
Фото:

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Депутат Александр Ильтяков, представляющий в Госдуме Курганскую область, привился от гриппа в больнице города Петухово. Политик приехал в округ, который граничит с Казахстаном, чтобы оценить ремонт в медучреждении, передает корреспондент URA.RU. «Ильтяков приехал в Петухово, чтобы посмотреть, как отремонтировали терапевтическое отделение в местной больнице. И решил сделать прививку от гриппа», — передает корреспондент URA.RU. Во время процедуры депутат отметил, что раньше в школах всегда ставили прививки и никто не болел. «А сейчас требуют какое-то разрешение. Все отказываются и болеют повально», — подчеркнул он. Ранее URA.RU писало, что вирусолог Елена Бурцева заявила, что эпидемия гриппа в России начнется в конце ноября — начале декабря. Специалисты знают, какие виды вируса гриппа будут распространяться, поэтому вакцинация будет эффективным методом профилактики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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