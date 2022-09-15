Депутат Госдумы Александр Ильтяков вакцинировался от гриппа в больнице Петухово

Депутат Александр Ильтяков вакцинировался от гриппа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Александр Ильтяков, представляющий в Госдуме Курганскую область, привился от гриппа в больнице города Петухово. Политик приехал в округ, который граничит с Казахстаном, чтобы оценить ремонт в медучреждении, передает корреспондент URA.RU.

«Ильтяков приехал в Петухово, чтобы посмотреть, как отремонтировали терапевтическое отделение в местной больнице. И решил сделать прививку от гриппа», — передает корреспондент URA.RU. Во время процедуры депутат отметил, что раньше в школах всегда ставили прививки и никто не болел. «А сейчас требуют какое-то разрешение. Все отказываются и болеют повально», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU писало, что вирусолог Елена Бурцева заявила, что эпидемия гриппа в России начнется в конце ноября — начале декабря. Специалисты знают, какие виды вируса гриппа будут распространяться, поэтому вакцинация будет эффективным методом профилактики.

Депутат Александр Ильтяков позаботился о своем здоровье и вакцинировался от гриппа Фото: Василина Краморова