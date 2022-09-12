Вирусолог Бурцева назвала сроки начала эпидемии гриппа в России

Вирусолог Бурцева: эпидемия гриппа в России начнется в конце ноября — начале декабря

Вирусологи знают, какие виды гриппа будут распространяться, поэтому вакцинация будет эффективным методом профилактики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Грипп имеет сезонность, поэтому его распространение следует ожидать в конце ноября — начале декабря. Об этом в беседе с URA.RU заявила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева.

«Пока опасаться не надо, потому что грипп имеет сезонность, которая обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. Это каждый год. У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», — сказала Елена Бурцева.

Доктор медицинских наук отметила, что вирусологи знают, какие виды вируса гриппа будут распространяться, поэтому вакцинация будет эффективным методом профилактики. «Мы знаем, что есть четыре, но по большей степени три вируса гриппа активны всегда, практически на протяжении всего эпидемического сезона. У нас нет какого-то одного вируса гриппа. Тем более если говорить по всем странам мира. Циркулируют три вируса гриппа — два A и один B. В зависимости от стран бывает доминирование одного или другого. Боятся нечего, потому что все вакцины содержат три вируса, которые мы предполагаем, что они будут циркулировать в предстоящем сезоне», — подчеркнула она.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил в разговоре с URA.RU, что фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ. При этом лук и чеснок способны защитить лишь тем, что люди будут держать дистанцию между собой из-за резкого и неприятного запаха, отметил специалист.