Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

16 сентября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В Киргизии обвинили Таджикистан в невыполнении договоренностей Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии договорились о прекращении огня. Об этом заявили в Погранслужбе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. «В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 (07:00 мск — прим. ТАСС) для проведения встречи», — цитирует ТАСС заявление Погранслужбы. В погранведомстве заявили, что Таджикистан продолжает обстреливать Киргизию и потребовали прекратить огонь, а также провести переговоры. В Киргизии обвинили Таджикистан в невыполнении договоренностей. По информации Погранслужбы Киргизии, утром 16 сентября со стороны Таджикистана начался обстрел киргизских пограничных отрядов семи районов. Ракетами ударили по Баткену и его аэропорту, в результате ранены 42 гражданина Киргизии. В Таджикистане заявили, что под удары попали около 10 населенных пунктов, сообщает ТАСС. Ранее Таджикистан и Киргизия начали вооруженное столкновения, заявляли в погранслужбе Киргизии. Сообщалось, что четверо киргизских военных ранены, также пострадали мирные граждане. Среди жителей Таджикистана ранены пять человек. В МИД РФ призвали стороны к прекращению эскалации на границе, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии договорились о прекращении огня. Об этом заявили в Погранслужбе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. «В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 (07:00 мск — прим. ТАСС) для проведения встречи», — цитирует ТАСС заявление Погранслужбы. В погранведомстве заявили, что Таджикистан продолжает обстреливать Киргизию и потребовали прекратить огонь, а также провести переговоры. В Киргизии обвинили Таджикистан в невыполнении договоренностей. По информации Погранслужбы Киргизии, утром 16 сентября со стороны Таджикистана начался обстрел киргизских пограничных отрядов семи районов. Ракетами ударили по Баткену и его аэропорту, в результате ранены 42 гражданина Киргизии. В Таджикистане заявили, что под удары попали около 10 населенных пунктов, сообщает ТАСС. Ранее Таджикистан и Киргизия начали вооруженное столкновения, заявляли в погранслужбе Киргизии. Сообщалось, что четверо киргизских военных ранены, также пострадали мирные граждане. Среди жителей Таджикистана ранены пять человек. В МИД РФ призвали стороны к прекращению эскалации на границе, сообщает RT.