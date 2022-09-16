Таджикистан и Киргизия начали военное столкновение

Киргизия сообщает о военном столкновении с Таджикистаном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Таджикистан и Киргизия начали вооруженные столкновения, которые проходят по всему периметру киргизско-таджикской границы. Об этом сообщили в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

«По состоянию на 8.25 [5.25 мск] обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы», — заявил представитель пресс-службы. Его слова приводит РИА «Новости».

Кроме того, по официальным данным уже пострадали несколько киргизских военнослужащих — четверо получили ранения. Есть раненные и среди мирного населения Таджикистана — пятеро. Также есть шестеро пострадавших среди военных таджикской стороны и двое погибших.

Также в погранслужбе Киргизии заявили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном. Действия проходят в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, пишет RT.